Rafael Jódar tira de heroica ante Lehecka y avanza a octavos en Shanghái

Rafael Jódar continúa dando pasos firmes en su primera temporada como profesional. El tenista madrileño se ha clasificado este lunes para los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái, octavo y penúltimo torneo de esta categoría en el calendario, después de remontar ante el checo Jiri Lehecka por 4-6, 7-6(2) y 6-4 en 2 horas y 42 minutos. La jornada dejó también la eliminación de Pablo Carreño, que no pudo superar al canadiense Felix Auger-Aliassime (3-6, 6-4 y 1-6).

El español tuvo que reaccionar desde el primer set, en el que Lehecka tomó la iniciativa con una rotura de servicio en el tercer juego. El checo, que venía de disputar la final del torneo de Tokio ante Carlos Alcaraz, mostró su potencia desde el fondo de la pista y aprovechó la rapidez de la superficie para conservar la ventaja. Jódar dispuso de una oportunidad para recuperar el quiebre e igualar a cinco juegos, pero no consiguió convertirla y cedió la manga por 4-6 en poco más de media hora.

Hustle hard Jodar 💪 A 40th win of the season for Jodar, who comes from behind to down Lehecka 4-6 7-6 6-4!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/ugMmdM8MT7 — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2026

La segunda manga estuvo marcada por la solidez de ambos jugadores con el saque. Ninguno concedió oportunidades de rotura, por lo que el parcial se decidió en el tie-break. En ese momento, el madrileño elevó su nivel y encadenó cinco minipuntos consecutivos para imponerse por 7-2 y llevar el encuentro al tercer set.

Durante ese tramo, Jódar comenzó a imponerse en los intercambios largos y trabajados. Con 3-2 a su favor, incluso pidió más barritas energéticas a su padre al quedarse sin ellas en la bolsa, una muestra de la exigencia física de un partido que todavía tenía mucho por decidir.

Un desenlace decidido en el décimo juego

El set definitivo confirmó la capacidad de resistencia del español. Después de un intercambio de roturas que elevó la tensión, Jódar mantuvo la firmeza en los momentos comprometidos con su servicio y encontró la oportunidad decisiva al resto en el décimo juego. Con 5-4 en el marcador, aprovechó su ocasión para cerrar el partido por 6-4.

El madrileño terminó con un 65 % de primeros servicios y 107 puntos ganados, cifras que acompañaron una remontada de mérito frente a un rival que llegaba en buen momento de forma. La victoria supone su quinta clasificación para los octavos de final de un torneo Masters 1000 y prolonga la buena dinámica que ya había mostrado en su debut, cuando también tuvo que remontar ante el argentino Thiago Tirante.

Con solo 20 años, Jódar acumula 70 partidos disputados en 2026 y suma 53 victorias, incluidos los encuentros de los torneos Challenger. Según los datos facilitados, únicamente Alexander Zverev, con 60 triunfos, ha conseguido más victorias entre los jugadores de la élite del circuito.

Carreño cede ante un inspirado Auger-Aliassime

La otra cara de la jornada para el tenis español fue la derrota de Pablo Carreño. El asturiano no pudo completar el pleno nacional y terminó cediendo ante Felix Auger-Aliassime, que comenzó el encuentro con mucha efectividad al resto y rompió dos veces el servicio de su rival para adjudicarse el primer set por 3-6.

Carreño reaccionó en la segunda manga, elevó la intensidad de su juego y consiguió un quiebre importante. Además, salvó cuatro bolas de rotura para proteger su ventaja y llevarse el parcial por 6-4. Sin embargo, el canadiense recuperó el control en el tercer set, en el que alcanzó un 80 % de efectividad con sus primeros servicios y rompió en tres ocasiones el saque del español. El 1-6 definitivo certificó su pase a la siguiente ronda tras dos horas de partido.

La lucha por las ATP Finals, también en el horizonte

La derrota de Taylor Fritz ante Stefanos Tsitsipas, por 3-6, 7-5 y 6-3, también favorece las opciones de Jódar en la clasificación para las ATP Finals de Turín, previstas del 15 al 22 de noviembre. El madrileño suma 2.609 puntos y, con la baja confirmada de Jannik Sinner, ocuparía actualmente la segunda posición de suplente en la cita, según la información facilitada.

Su próximo rival en Shanghái saldrá del enfrentamiento entre el francés Arthur Fils, octavo cabeza de serie, y el neerlandés Botic van de Zandschulp. Si continúa avanzando, Jódar podría cruzarse con Carlos Alcaraz en unas hipotéticas semifinales. Mientras tanto, su progresión en el circuito también ha despertado el interés de marcas como Rolex, que acaba de incorporarlo a su grupo de embajadores.