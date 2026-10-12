¿Revolución en el tenis? Enorme debate tras exigir endurecer la ley anti-Nadal

El tenista australiano Álex de Miñaur, actual número 9 del mundo, ha encendido el debate en el circuito ATP al exigir modificaciones severas en el reglamento del servicio.

Tras su victoria en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái ante Rei Sakamoto, el jugador de raíces españolas propuso eliminar los "reintentos" en el lanzamiento de la pelota, una maniobra que considera una artimaña legal para romper el ritmo del rival.

La popularmente conocida como "ley anti-Nadal" —que introdujo el reloj en pista (shot clock) para controlar los 25 segundos entre puntos— se le queda corta a De Miñaur. El australiano, caracterizado por desplegar un ritmo de juego extremadamente vivo y acelerado, fue tajante en rueda de prensa:

Llevo mucho tiempo diciendo esto; personalmente, creo que la medida más acertada sería permitir un solo lanzamiento de bola. Es decir, una vez has lanzado la pelota, tienes que sacar sí o sí.

Con la normativa actual de la ATP, si un tenista realiza un mal lanzamiento, puede agarrar la pelota con la mano o dejarla botar para reiniciar su rutina desde cero sin recibir ninguna penalización, siempre que esté dentro del tiempo límite global. Según De Miñaur, esta es una laguna que muchos aprovechan de forma estratégica: "Si decides parar, debería ser falta. Es una situación de la que algunos se aprovechan para volver a empezar su rutina".

Además de la restricción del lanzamiento, el oceánico se mostró firmemente a favor de incorporar un reloj de cuenta atrás específico entre el primer y el segundo saque. Con ello busca evitar que los sacadores ganen segundos extra de aire o corten de raíz los momentos de máxima lucidez del restador.

Enorme debate

El debate no se ha hecho esperar. Figuras de renombre e históricos del deporte como el entrenador estadounidense Brad Gilbert se han sumado de inmediato a la propuesta de De Miñaur a través de sus redes sociales:

Tiene un 1.000% de razón. Llevo 40 años diciendo que es ridículo que puedas tener todos los reintentos que quieras en el lanzamiento. Debería haberse cambiado hace años, es la peor regla del tenis.

Por el contrario, diversos analistas y aficionados señalan que prohibir la corrección del lanzamiento podría ser contraproducente en canchas descubiertas bajo condiciones extremas de viento, o añadir una presión excesiva que acabe decidiendo partidos por errores técnicos ajenos al talento puro.

De Miñaur, que sigue enfocado en asegurar su clasificación para las ATP Finals de Turín, ha dejado la propuesta sobre la mesa de los organismos rectores del tenis, buscando profesionalizar y dinamizar un deporte que lucha constantemente por agilizar sus tiempos de transmisión televisiva.