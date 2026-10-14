Rafa Jódar remonta en Shanghái para pasar a cuartos y busca romper la maldición española

Rafa Jódar continúa adelante en la aventura de Shanghái. El número 13 del ranking ATP venció al neerlandés Botic van de Zandschulp en tres sets (6-7 (4), 6-4 y 6-2) para sellar el pase a cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.

El madrileño tuvo que remontar después de que Van de Zandschulp consiguiera llevarse el primer set al salvar dos bolas de quiebre y forzar un tie-break en el que el español fue el que aflojó.

Sin embargo, Jódar se repuso y nada más comenzar la segunda manga, logró romper el servicio, aunque en el sexto juego permitió que también lo hiciera el neerlandés. Con un buen historial ante españoles —victorias frente a Alcaraz, Nadal y Dani Mérida—, Van de Zandschulp malgastó su siguiente turno de saque, con lo que el partido se fue a la tanda de desempate.

En el set definitivo, el tenista español apenas dio opciones a su rival y cerró la victoria en dos horas y media. Con este pase, Rafa Jódar se convierte en el décimo español en haber conseguido un billete para los cuartos en la ciudad oriental china, después de que Alejandro Davidovich Fokina también inscribiese su nombre en esa lista.

¡De nuevo en 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇪🇸 Rafael Jódar se presenta en esta ronda en un ATP Masters 1000 por cuarta vez en sus últimos cinco torneos. El español remontó ante Van de Zandschulp por 6-7(4), 6-4, 6-2. 📌 https://t.co/oAJQCSFVW9#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/c3mug6YabQ — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 14, 2026

El próximo oponente del madrileño será el ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el quinto mejor tenista del momento, el canadiense Félix Auger-Aliassime. Esta presencia española mantiene vivas las esperanzas de acabar con la maldición shanghainesa: es el único título de esta categoría que jamás ha sido levantado por un tenista español.

Cabe recordar que Carlos Alcaraz cayó eliminado ante el belga Zizou Bergs y seguirá teniendo en su lista de pendientes este torneo de Masters 1000, junto al de Canadá y París. Este último será la próxima cita oficial para el de El Palmar entre el 2 y el 8 de noviembre. Antes, disputará el torneo de exhibición Six Kings Slam del 21 al 24 de octubre.