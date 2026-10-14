Warning que no debe repetirse para Rafa Jódar: "Dame la puta toalla ya"

En algunas ocasiones se han sacado imágenes que nada tenían que ver con la realidad, como cuando se acusó a Rafa Jódar de empujar a una recogepelotas. La misma se tropezó en Roland Garros y las imágenes daban lugar al bulo. Pero en esta ocasión, Jódar se ha equivocado.

Durante su último partido en tierras chinas, Jódar le dijo textualmente al recogepelotas: "Dame la puta toalla".

Este fue el momento:

Rafa Jódar, al recogepelotas: «Dame la puta toalla, c***» El juez de silla ecuatoriano Jimmy Pinoargote lo escucha y le penaliza por mala conducta. Aquí la secuencia completa:

pic.twitter.com/QuDspC1zp3 — Germán R. Abril (@gerebit0) October 14, 2026

El colegiado ve la escena y rápidamente pone un warning de advertencia al español. Rafa no lo entiende y le pide explicaciones al árbitro. Este le dice que sabe perfectamente lo que ha dicho y le comenta que él no va a repetir sus palabras exactas.

Por suerte para el tenista madrileño, la cosa no acabó mal para él. Derrotó a Van de Zandschulp en tres sets (6-7 (4), 6-4 y 6-2) y aspira a convertirse en el primer español con este título en su vitrina. Shanghái no es territorio favorable a los nuestros. Al menos de momento.