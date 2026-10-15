David Ferrer renuncia a la capitanía del equipo español de Copa Davis por motivos personales

David Ferrer dejará de ser capitán del equipo español de Copa Davis el próximo 31 de diciembre, después de comunicar a la Real Federación Española de Tenis (RFET) su decisión de no cumplir el año de contrato que le quedaba. El extenista alicantino ha explicado que los motivos son personales y que quiere iniciar una nueva etapa profesional, aunque antes afrontará el reto de las Finales de la competición, previstas para noviembre en Bolonia.

Ferrer, que asumió el cargo en 2023, ha confirmado su decisión a través de un escrito difundido en redes sociales y por la propia federación. El técnico ha asegurado que mantiene la motivación para dirigir al conjunto español en la fase final de esta temporada y que su objetivo inmediato es luchar por un nuevo título.

Ferrer ha descartado que su renuncia responda a razones deportivas y ha insistido en que se trata de una decisión personal. "Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa", ha señalado el alicantino en su comunicado. El técnico ha subrayado que, hasta el final de su etapa, su atención estará centrada en la selección española y en la cita de Bolonia. "A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera", ha afirmado.

Ferrer también ha destacado la importancia del desafío que tiene por delante el equipo nacional en noviembre. En su mensaje, ha expresado su deseo de que los jugadores vuelvan a ser los protagonistas de la competición y ha presentado las Finales como una oportunidad para cerrar su etapa al frente de España. El extenista ha aprovechado además el anuncio para agradecer a la RFET la oportunidad de ocupar un cargo que considera uno de sus sueños profesionales. También ha reconocido el trabajo de los jugadores y de las personas que le han acompañado durante estos años.

El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, ha confirmado que la salida de Ferrer se producirá oficialmente el 31 de diciembre de 2026. "Desde la RFET respetamos su decisión profesional y agradecemos mucho el esfuerzo y el talento que ha dedicado a nuestra selección", ha manifestado.

Por otro lado, la federación no ha anunciado quién ocupará el puesto de capitán a partir de 2027. Por el momento, el objetivo inmediato del equipo es preparar las Finales de la Copa Davis, que marcarán el cierre de la etapa de Ferrer.

Trayectoria

La relación de Ferrer con la selección española comenzó mucho antes de su nombramiento como capitán. Como jugador, el alicantino formó parte de una de las etapas más destacadas del tenis español en la competición por equipos. Ferrer conquistó tres títulos de Copa Davis con España: en 2008, frente a Argentina; en 2009, ante la República Checa; y en 2011, de nuevo contra el conjunto argentino. También disputó la final de 2012, en la que España terminó como subcampeona.

Uno de los momentos destacados de la final de 2009 fue la remontada española frente a la República Checa. En aquella eliminatoria, España consiguió imponerse después de que Radek Stepanek remontara dos sets en contra en uno de los partidos de la confrontación. Aquellos éxitos consolidaron la vinculación de Ferrer con la Copa Davis, una competición en la que continuó participando desde una perspectiva diferente tras dejar el tenis profesional.

Ferrer asumió la capitanía española en 2023 tras sustituir a Sergi Bruguera. Desde entonces, ha dirigido al equipo nacional en una etapa que incluye el subcampeonato mundial de 2025. Su salida llegará después de las Finales de noviembre, que se disputarán en Bolonia y constituirán su última competición como responsable del conjunto español.