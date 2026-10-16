Histórico Rafa Jódar: remonta ante Ruud y es el semifinalista más joven de Shanghái

Suma y sigue y se acerca a una gran final de un Masters 1000. El español Rafa Jódar ganó al noruego Casper Ruud y ya es el semifinalista más joven de la historia en Shanghái. Eso sí, le tocó remontar y ganar en tres mangas.

"Ha sido un partido muy duro. Yo voy a lo mío, a intentar hacer mi juego y a estar mentalizado en todos los partidos, porque todos los jugadores juegan muy bien, especialmente en las últimas rondas", comentó el madrileño tras el choque.

Por otro lado, Rafa destacó el gran papel de Ruud, un rival siempre complicado y muy duro de superar en cualquier tipo de pista: "Casper estaba jugando a muy buen nivel en el primer set, estaba haciendo un mejor trabajo que yo, y en el segundo y en el tercero igual estuve yo un poquito mejor".

Ahora podría jugar ante el ruso Daniil Medvedev -campeón en 2019- o el estadounidense Tommy Paul. Jódar espera rival: "Mañana hay otro partido durísimo con el rival que sea. Hay que intentar recuperar bien ahora y pensar en el siguiente partido, ir partido a partido y no pensar más en el futuro".

El que también buscará la final será Alejandro Davidovich Fokina, que se medirá al alemán Alexander Zverev. Tenemos dos opciones españolas para llegar a la final.