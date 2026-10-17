Davidovich tumba a Zverev en Shanghái y buscará su primer título de Masters 1000

Davidovich está en la final. El tenista español ha conseguido superar por 5-7, 6-4 y 6-3 a Alexander Zverev para alcanzar la final del torneo de Shanghái (China), octavo ATP Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura. Davidovich ha remontado al alemán, quien ascenderá a número uno del mundo el próximo lunes, para buscar su primera corona ATP Masters 1000 y su tercer título del año —tras los de Mallorca y Chengdú—.

La última vez que se enfrentaron Davidovich y Zverev fue en el duelo del Masters 1000 de París de 2025 y, en aquella ocasión, el alemán consiguió imponerse 6-2, 6-4. Esta vez, el andaluz, número 26 del mundo, sobrevivió a una bola de break en contra nada más comenzar el partido, y con servicios rápidos, sin respiro, mantuvo a raya al vigente campeón de Roland Garros y el US Open.

Sin embargo, un 0-40 al saque en el undécimo juego permitió a Zverev gozar de dos oportunidades de rotura, y su rival aprovechó la segunda de ellas para adelantarse. Posteriormente, confirmó el quiebre con su servicio para adjudicarse la primera manga.

Pese a ello, Davidovich empezó con paso firme el segundo set, con varios juegos en blanco y gozando con 2-1 de dos ocasiones de break, aunque desaprovechadas, y finalmente puso el 6-4 para forzar la tercera y definitiva manga.

En el tercer set, rompió el primer saque de Zverev y se adelantó 3-0. Tres servicios seguidos en blanco le permitieron llevar la manga al 5-2 y tener la posibilidad de cerrar el partido al resto. Incluso, dispuso entonces de dos match points, aunque los nervios le jugaron una mala pasada. En su siguiente saque y en su primera oportunidad puso fin al choque tras dos horas y dos minutos de lucha

La sonrisa lo dice todo ☺️ 🇪🇸 Alejandro Davidovich remontó ante el favorito No. 1 para alcanzar su segunda final Masters 1000. 📌 https://t.co/oIrR2jxlRK@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/TGM77kLbN0 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 17, 2026

Al término del encuentro aseguró: "Es la mejor victoria de mi carrera. Jugar la final es muy bonito, pero ganar a un jugador del nivel de Zverev me da mucha confianza. Estoy muy contento del nivel al que he jugado. Quiero seguir disfrutando".

Esta victoria le permitirá convertirse en el primer finalista español en el certamen asiático desde 2017 y jugar su segunda final de Masters 1000 —después de caer en la de Montecarlo 2022— ante el ganador del duelo entre el madrileño Rafa Jódar y el ruso Daniil Medvedev, que se medirán este mismo sábado en la otra semifinal.