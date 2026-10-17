Épico Jódar: barre a Medvedev y se cita con Davidovich en una final española

El tenis español vivirá este domingo una final histórica en el Masters 1000 de Shanghái. Rafa Jódar y Alejandro Davidovich Fokina se enfrentarán por el título después de superar sus respectivas semifinales ante Daniil Medvedev y Alexander Zverev. El triunfo de cualquiera de los dos permitirá a España conquistar por primera vez este torneo, el único de los nueve Masters 1000 del calendario que todavía se resistía a las raquetas nacionales desde la creación de esta categoría en 1990.

La clasificación de ambos finalistas confirma el excelente momento del tenis español, que ha logrado abrirse paso en un cuadro con la presencia de Carlos Alcaraz. Davidovich dio la sorpresa al imponerse al número uno del mundo, Zverev, mientras que Jódar completó la jornada con una victoria por 6-3 y 6-4 frente a Medvedev, en una hora y 44 minutos. De esta manera, el torneo chino tendrá un campeón español y la Armada volverá a protagonizar una final íntegramente nacional en un Masters 1000 nueve años después de la última.

Jódar supera a Medvedev con autoridad

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El tenista madrileño afrontaba una semifinal exigente ante un rival con experiencia en este tipo de encuentros. Medvedev, campeón en Shanghái en 2019, era el último ganador anterior del torneo que seguía en competición y llegaba con buenas sensaciones tras sus actuaciones en la gira asiática. Sin embargo, no encontró la manera de frenar a un Jódar decidido a aprovechar la oportunidad de alcanzar su primera final de un Masters 1000.

El español tomó la iniciativa en el primer set y fue distanciándose progresivamente en el marcador. Tras situarse con ventaja, consiguió cerrar la manga por 6-3, aunque necesitó varias oportunidades para hacerlo. Un error no forzado del ruso terminó por darle el primer parcial y permitió al madrileño afrontar con confianza el segundo.

La semifinal también tuvo un momento de incertidumbre cuando Jódar solicitó atención médica y se retiró a los vestuarios para ser tratado por el fisioterapeuta del torneo. El esfuerzo acumulado y la humedad habían hecho mella en el jugador, que regresó a la pista después de varios minutos. Pese a las dudas sobre su estado físico, mantuvo el nivel competitivo y volvió a poner en dificultades a su rival.

Medvedev consiguió reaccionar y recuperar la igualdad en el segundo set, pero no pudo mantener la regularidad necesaria para cambiar el rumbo del encuentro. Jódar volvió a romperle el servicio y aprovechó esa ventaja para acercarse a la victoria. El ruso salvó las tres primeras bolas de partido cuando servía en el noveno juego, pero el madrileño terminó cerrando el encuentro por 6-4.

El triunfo supone un nuevo paso adelante para el joven tenista, que había necesitado remontar un set en contra en sus cuatro partidos anteriores en Shanghái, frente a Thiago Agustín Tirante, Jiri Lehecka, Botic van de Zandschulp y Casper Ruud. Ante Medvedev consiguió adelantarse desde el comienzo y conservar la ventaja hasta el final.

Una final con premio doble para Jódar

🇪🇸 Habrá final española en Shanghai. 𝐑𝐚𝐟𝐚 𝐉𝐨́𝐝𝐚𝐫 cierra a lo grande su victoria ante Medvedev y se cita con Davidovich en la pelea por el título.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/L7wH7UaMPH — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 17, 2026

A sus 20 años, Jódar disputará en Shanghái su tercera final profesional, después de las alcanzadas en Marrakech y Washington. Además, se ha convertido en el primer jugador nacido en 2006 que llega a la final de un Masters 1000. Su victoria ante Medvedev también eleva a 20 su número de triunfos en torneos de esta categoría, una cifra que lo sitúa entre los jugadores más jóvenes en alcanzar ese registro, solo por detrás de Rafael Nadal.

El madrileño tendrá mucho más que un trofeo en juego este domingo. Una victoria podría situarlo entre los diez primeros del ranking mundial y permitirle seguir avanzando en una temporada en la que ha acumulado 3.159 puntos, suficientes para ocupar la novena posición de la Race de 2026. Ese puesto refuerza sus opciones de clasificarse para las ATP Finals de Turín, previstas del 15 al 22 de noviembre.

Jódar reconoció la importancia de haber alcanzado la final, aunque dejó claro que su objetivo inmediato pasa por conquistar el título. El español llega a la última ronda después de superar una semana exigente y de despejar las dudas físicas que habían marcado algunos de sus resultados recientes.

Davidovich completa la fiesta española

En el otro lado del cuadro, Alejandro Davidovich Fokina firmó una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar a Alexander Zverev, número uno del mundo según la información facilitada. El malagueño se ganó así el derecho a disputar una final de Masters 1000 en la que buscará estrenar su palmarés en esta categoría.

El enfrentamiento entre ambos españoles será la novena final íntegramente nacional en un Masters 1000 desde 1990. La primera se disputó en 1996, entre Roberto Carretero y Álex Corretja, mientras que la última tuvo lugar en 2017, cuando Rafael Nadal y Albert Ramos se enfrentaron por el título en Montecarlo.

Nueve años después, el tenis español vuelve a situar a dos de sus representantes frente a frente en una final de este nivel. Shanghái pondrá fin a la espera de la Armada, que tendrá asegurado un nuevo campeón en un torneo que hasta ahora se le había resistido. Jódar y Davidovich protagonizarán un duelo con historia, con el título como premio y con la oportunidad de confirmar el protagonismo español en el circuito internacional.