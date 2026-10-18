Davidovich se proclama campeón en Shanghái tras una épica remontada ante Rafa Jódar

Davidovich rompe la maldición de Shanghái. El número 26 del ranking mundial consiguió el primer Masters 1000 de su carrera al imponerse en el torneo chino a Rafa Jódar con una gran remontada por 1-6, 7-6 (5) y 6-4. A pesar de que el encuentro inclinaba la balanza hacia el lado de Jódar al tratarse de pista dura —Davidovich es un jugador más de hierba—, el andaluz mostró una gran versión.

El encuentro comenzó cuesta arriba ya que Jódar llegaba a todas y se fue adueñando cada vez más del ritmo de la contienda, logrando ponerse 3-0 arriba pasados solo 12 minutos. En el sexto juego, volvería a romper para la desesperación de Davidovich.

La segunda manga mostró mucha más igualdad hasta el quinto juego, cuando el madrileño, siempre sólido en el resto, volvió a anotarse un 'break' y concedió en el siguiente el primero a Davidovich. El tenista andaluz mejoró en su resto, pero cometía muchos más errores que su rival y sufría con su servicio. Aun así, consiguió llevar el encuentro al tie break, donde Jódar perdió fuerza y permitió a Davidovich forzar el tercer set de desempate.

¡Siempre lo da todo! 🇪🇸 Alejandro Davidovich devuelve break a 🇪🇸 Jódar en el segundo set y ahora manda 1-6, 4-3.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/xnQyE1Ly5R — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 18, 2026

La final se puso de cara para el malagueño con un Jódar que fue bajando las revoluciones y mostrando además ciertos problemas físicos tras caer mal sobre un tobillo en un lance del noveno juego. Davidovich se proclamó campeón en Shanghái tras dos horas y 27 minutos de disputa.

Este triunfo significó el primer Masters de su carrera, una revancha de Mónaco 2022, cuando llegó a la final para caer a manos del griego Stefanos Tsitsipas. A partir de mañana también cambiará su posición en el ranking ATP escalando hasta el número 13, su mejor posición histórica a sus 27 años.

"𝘛𝘦𝘯𝘨𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘯 𝘣𝘭𝘢𝘯𝘤𝘰 𝘢𝘩𝘰𝘳𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘰, 𝘯𝘰 𝘴é 𝘲𝘶é 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘳" 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina es el 1⃣6⃣ español que se corona con un trofeo ATP Masters 1000 (desde 1990).@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/mBNoF5729C — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 18, 2026

Historia española en el torneo

España jamás había tenido un ganador en el torneo de Shanghái, a pesar de que hasta tres representantes habían alcanzado la final. Rafa Nadal la perdió en 2009 ante el ruso Nikolay Davidenko y en 2017 contra Roger Federer; entre medias, David Ferrer (2011) y Roberto Bautista (2016) también cayeron derrotados, en ambos casos a manos del británico Andy Murray.

Davidovich será el primero que pueda presumir de este logro y, además, la organización del torneo erige estatuas con el cuerpo de los famosos 'Guerreros de Terracota' de Xi'an y la cara del ganador, durante estos días en una céntrica calle de la megalópolis oriental china.

Por su parte, Jódar había inscrito de antemano su nombre en la historia del torneo, al convertirse, con 20 años, en el tenista más joven en alcanzar la final, y también en la del circuito, ya que es el primero nacido en 2006 en llegar a la última ronda en esta categoría.