Marc López, nuevo capitán español de Copa Davis hasta 2029

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Tenis (RFET) ha decidido este lunes nombrar a Marc López como nuevo capitán de la Selección Española de Tenis a partir del 1 de enero de 2027. El barcelonés dirigirá al equipo hasta 2029, en sustitución del actual seleccionador, David Ferrer, que dejará el cargo a finales de este año.

El campeón olímpico seguirá ejerciendo las funciones de asistente técnico de David Ferrer en la Final 8 de la Copa Davis que se disputará del 24 al 29 de noviembre en la ciudad de Bolonia —Italia—, puesto que ocupa desde el qualifier de 2025 que enfrentó a España contra Dinamarca en Marbella.

Marc López se retiró del tenis profesional en mayo de 2022 como uno de los mejores doblistas españoles de todos los tiempos, llegando a ser campeón de un Grand Slam y olímpico, ganador del Masters y alcanzando el número 3 del ranking mundial.

El catalán levantó la Copa de Maestros de Dobles de 2012 al lado de Marcel Granollers, siendo la segunda pareja española en la historia que conquistaba el torneo tras Manuel Orantes y Juan Gisbert en 1975.

El año 2016 fue el de su consagración definitiva, ganando primero Roland Garros junto a Feliciano López y colgándose en verano la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro al lado de su gran amigo Rafael Nadal.

Además, alcanzó otras tres finales de Grand Slam, dos de ellas con Marcel Granollers —Roland Garros y US Open 2014— y la última con Feliciano López —US Open 2017—.

En clave Copa Davis, debutó con España en 2012 disputando un total de 13 eliminatorias con el equipo y jugando la final del Centenario el mismo año de su estreno.