Alcaraz, Jódar y Davidovich lideran el equipo español que jugará la Final a 8 de la Copa Davis

El malagueño Alejandro Davidovich, reciente ganador del Masters 1000 de Shanghái (China), completa la lista de cinco jugadores elegidos por David Ferrer para la Final a 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia (Italia) del 24 al 29 de noviembre, y se une a un equipo en el que ya estaban asegurados Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

Con Alcaraz y Jódar seguros para los partidos individuales y Granollers-Martínez para el dobles, faltaba conocer quién sería el quinto integrante del equipo español. La duda se ha encargado de despejarla este lunes en la sede del Consejo Superior de Deportes, en Madrid, David Ferrer, que se ha decantado por un Davidovich cuyo final de temporada está siendo muy bueno, por delante de otras opciones como Jaume Munar, Daniel Mérida o Martín Landaluce.

El tenista malagueño, que no estará esta semana en el torneo de Basilea por un virus estomacal, no juega la Copa Davis desde septiembre de 2023, cuando perdió en Valencia contra el checo Jiri Lehecka. El balance, en sus participaciones con España, es de una victoria y dos derrotas.

Con este equipo de garantías, España, finalista en 2025 también en Bolonia frente a Italia, es una de las favoritas para volver a levantar la Ensaladera, algo que no hace desde 2019 en Madrid, puesto que ninguna selección cuenta con tantos jugadores en los primeros puestos del ranking ATP: Alcaraz (3), Jódar (11) y Davidovich (13).

Los ocho equipos que disputan las Finales de la Copa Davis son República Checa, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Corea del Sur, Austria y España, que cuenta con seis títulos en su palmarés.

España debutará frente a Austria el 26 de noviembre y, si gana, su rival saldrá del ganador del duelo entre Gran Bretaña y Alemania. Las otras eliminatorias de cuartos de final son República Checa-Canadá e Italia-Corea del Sur.