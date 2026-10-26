Rafa Nadal volverá a jugar en Las Vegas en febrero de 2027 tras su retirada del tenis

Rafa Nadal volverá a competir en una pista de tenis el próximo 28 de febrero de 2027. El extenista español ha anunciado este lunes que participará en el MGM Slam, un evento de exhibición que se celebrará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

El mallorquín ha confirmado su presencia a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha recordado su experiencia en la edición de 2024 y ha mostrado su entusiasmo por regresar a la ciudad estadounidense.

"Tengo muy buenas memorias de 2024 jugando en Las Vegas. La atmósfera y los fanáticos fueron increíbles. Estoy muy emocionado de anunciar que volveré en 2027 y estoy muy ansioso de volver a competir en el MGM Slam. Nos vemos pronto en Las Vegas", ha señalado.

La cita, denominada MGM Slam Presented by Capital One, supondrá una nueva aparición del ganador de 22 títulos de Grand Slam sobre una pista de tenis desde que anunció su retirada en 2024.

Su segunda aparición tras la retirada

El anuncio llega pocas semanas después de que Nadal volviera a jugar un partido de exhibición por primera vez desde su retirada. El pasado octubre, el extenista participó en un encuentro organizado con motivo del décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy.

Aquella aparición tuvo lugar en las instalaciones de su academia y marcó su regreso a la pista tras poner fin a su carrera profesional. Ahora, el español volverá a hacerlo en un evento internacional, esta vez en Las Vegas.

Nadal ya participó en el MGM Slam en 2024, una experiencia que, según ha explicado en su anuncio, recuerda de forma positiva por el ambiente y la acogida del público. Su regreso al torneo permitirá volver a verle jugar en Estados Unidos en una cita que no forma parte del circuito profesional.