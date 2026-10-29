Alcaraz sufre en un tie-break agónico ante Basilashvili para alcanzar los cuartos en Viena

Carlos Alcaraz sigue firme en Viena. El tenista español, número tres del mundo y segundo cabeza de serie del torneo, superó este jueves al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-1 y 7-6 (11) para sellar su pase a los cuartos de final del Erste Bank Open, de categoría ATP 500. Lo que parecía una victoria cómoda después de un primer set arrollador terminó convirtiéndose en una batalla de nervios en la que el murciano tuvo que salvar cuatro bolas de set para evitar que el encuentro se prolongara a una tercera manga.

El triunfo permite a Alcaraz prolongar su excelente racha en los torneos de esta categoría. El español permanece invicto en los ATP 500 durante 2026, después de conquistar los títulos de Doha y Tokio. Su última derrota en una competición de este nivel se remonta a la final de Barcelona de abril de 2025, cuando cayó ante Holger Rune. Desde entonces, acumula 23 victorias consecutivas en esta categoría y aspira en Viena a sumar un nuevo título a su palmarés.

Un primer set impecable de Alcaraz

El murciano necesitó apenas 28 minutos para adjudicarse la primera manga por un contundente 6-1. Desde el fondo de la pista, Alcaraz impuso su potencia y precisión, dominó los intercambios largos y apenas concedió oportunidades a Basilashvili, situado en el puesto 95 del ranking mundial y procedente de la fase previa.

El español encontró rápidamente el ritmo del partido y obligó a su rival a jugar constantemente a remolque. La superioridad fue tan clara que el encuentro parecía encaminado a una resolución rápida. Sin embargo, el georgiano elevó su nivel en el segundo set y aprovechó algunos errores del español para cambiar el guion.

Basilashvili logró remontar un 3-1 adverso y llegó a ponerse por delante, 4-3, después de romper el servicio de Alcaraz. El español tuvo que recomponerse, recuperar el control y llevar la manga al desempate para evitar un tercer set que habría complicado su clasificación.

And... BREATHE 😮 Alcaraz finally gets over the line after a dramatic 13-11 second-set tiebreak against Basilashvili!@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen | @carlosalcaraz pic.twitter.com/LZYAwUghPu — ATP Tour (@atptour) October 29, 2026

Cuatro bolas de set salvadas en un desempate dramático

El tie-break concentró toda la tensión que había faltado durante el primer parcial. Basilashvili dispuso de cuatro oportunidades para llevarse la manga, pero Alcaraz resistió en los momentos decisivos y encontró los golpes necesarios para mantenerse con vida. El murciano tampoco logró cerrar el encuentro a la primera y necesitó llegar hasta su cuarto punto de partido para certificar la victoria por 7-6 (11).

Tras el encuentro, el español reconoció que su rival había conseguido meterse de nuevo en el partido después de un comienzo muy favorable. "He jugado muy bien, en general, desde el principio hasta el último punto", explicó Alcaraz, que se mostró satisfecho con su actuación pese a las dificultades del tramo final.

El tenista también admitió que algunos errores permitieron a Basilashvili recuperar la confianza. "Le permití entrar en el partido de nuevo", señaló, antes de destacar su capacidad para rehacerse en un desempate en el que ambos tuvieron oportunidades para cerrar sus respectivos objetivos.

Tommy Paul, siguiente obstáculo

Alcaraz se enfrentará este viernes en los cuartos de final al estadounidense Tommy Paul, que se impuso al italiano Luciano Darderi por un claro 6-1 y 6-1 en apenas 48 minutos. Paul firmó diez saques directos y ganó el 95% de los puntos disputados con su primer servicio, unas cifras que reflejan su solidez en el encuentro.

El balance entre ambos favorece al español, que domina el cara a cara por 7-2 y ha ganado los seis últimos enfrentamientos. No obstante, el estadounidense ya demostró en los primeros duelos de la rivalidad que puede plantearle dificultades.

La cita de Viena supone una nueva oportunidad para que Alcaraz prolongue su dominio en los ATP 500 y mantenga su confianza sobre pista dura cubierta, una superficie especialmente relevante de cara a las próximas citas del calendario.