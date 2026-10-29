Rafa Jódar cae en Basilea y se complica su presencia en las ATP Finals de Turín

El tenista español Rafa Jódar ha quedado eliminado este jueves en la segunda ronda del ATP 500 de Basilea tras perder ante el monegasco Valentin Vacherot por 7-6(4), 2-6 y 7-6(5), en un encuentro que se prolongó durante dos horas y media. El madrileño, de 20 años, estuvo cerca de completar una nueva remontada en el circuito, pero terminó cediendo en el segundo desempate del partido, después de desperdiciar varias oportunidades para tomar ventaja en el tercer set.

La derrota supone un contratiempo para Jódar en una semana clave de la temporada. El español afrontaba el torneo suizo con tres objetivos: conquistar su segundo título como profesional, entrar por primera vez en el 'top 10' mundial y consolidar sus opciones de disputar las ATP Finals, que se celebrarán en Turín del 15 al 22 de noviembre. La eliminación le impide luchar por el título en Basilea y le obliga a concentrar sus esfuerzos en el próximo Masters 1000 de París.

El encuentro comenzó con un dominio general de los servicios, que permitió a ambos jugadores mantener la igualdad durante buena parte de la primera manga. De hecho, Jódar dispuso de tres oportunidades de rotura en sus tres primeros juegos al resto, pero no logró convertir ninguna. Vacherot resistió la presión y llevó el parcial al 'tie-break', donde un 'mini break' en el primer punto le permitió tomar ventaja. El monegasco conservó la diferencia y cerró el set por 7-6(4).

La reacción del español llegó en la segunda manga. Jódar consiguió dos roturas en los tres primeros juegos al resto y se colocó con un favorable 5-1. Después de mantener su servicio, selló el 6-2 y devolvió el encuentro a una situación de máxima igualdad. El madrileño parecía haber encontrado la manera de hacer daño a su rival y afrontó el tercer parcial con opciones de completar la remontada.

De hecho, Jódar comenzó la última manga con una nueva rotura. Sin embargo, cuando dominaba por 2-1 y disponía del saque, Vacherot consiguió su primera ruptura del partido y restableció la igualdad. El español volvió a disponer de oportunidades para romper el servicio del monegasco, especialmente en el quinto y el noveno juego, pero no aprovechó sus opciones.

La manga quedó abocada a otro desempate. Con 4-4, Jódar consiguió un 'mini break' que le situó por delante por 5-4, pero no pudo consolidar la ventaja. Dos errores no forzados cuando sacaba en ese momento le dejaron sin margen de reacción. Vacherot aprovechó la situación y cerró el 'tie-break' por 7-5 para certificar su victoria.

What a battle! ⚔️ Vacherot holds his nerve against Jodar 7-6 2-6 7-6 and secures his place in the quarter-finals! #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/JBvChS7U5u — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Vacherot resiste la presión de Jódar

La eficacia en los momentos decisivos fue determinante para el triunfo del tenista monegasco, que firmó 13 saques directos y resistió la presión constante del español. Aunque perdió el servicio en tres ocasiones, consiguió salvar otras ocho oportunidades de 'break' de Jódar, una cifra que refleja las dificultades del madrileño para transformar sus opciones en ventajas definitivas.

La frustración del español se hizo evidente después de desaprovechar una de las oportunidades de ruptura en el tercer set, cuando llegó a golpearse varias veces la cabeza contra las cuerdas de su raqueta. Pese a su reacción en la segunda manga y a la ventaja inicial del tercer parcial, no pudo imponerse en los puntos decisivos.

Hay que destacar también que Jódar disputó el torneo con un crespón negro en la manga izquierda de su camiseta, en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. La derrota impidió que pudiera dedicarles una victoria en Basilea.

Las ATP Finals, pendientes de París y sus rivales

La eliminación complica las opciones del madrileño de clasificarse para las ATP Finals de Turín, aunque todavía conserva posibilidades de conseguir una de las plazas disponibles. Según los datos de la clasificación aportados antes de la actualización definitiva, Jódar ocupa la novena posición de la carrera hacia el torneo de maestros, por detrás de los jugadores que tienen asegurado o encaminado su acceso.

Sus principales perseguidores son el australiano Alex de Miñaur y el serbio Novak Djokovic, además de Taylor Fritz y Tommy Paul, que también continúan en la pelea. De Miñaur alcanzó los cuartos de final en Viena, mientras que Djokovic seguía compitiendo en Basilea. Los resultados de ambos pueden modificar la situación del español antes de que comience la próxima cita.

La clasificación también afecta a las aspiraciones de Jódar de entrar por primera vez entre los diez mejores del mundo. De Miñaur, Djokovic y Fritz se encuentran entre los principales rivales en esa lucha, por lo que el español necesita que sus resultados no les permitan adelantarle en la clasificación. La posibilidad de alcanzar el 'top 10' queda así condicionada a los resultados de sus competidores.

París, última oportunidad para cumplir sus objetivos

El Masters 1000 de París será la próxima cita de Jódar y una oportunidad decisiva para sumar puntos antes de que se cierre la carrera hacia las ATP Finals. El español tendrá que buscar allí los resultados que no pudo conseguir en Basilea, mientras sigue pendiente de lo que hagan sus rivales directos.

En su primera temporada entre los profesionales, el madrileño ha llegado a una fase de la campaña en la que cada partido puede resultar determinante para sus aspiraciones. En Suiza estuvo cerca de protagonizar otra remontada, pero Vacherot resistió en los dos desempates y se llevó un triunfo que deja a Jódar sin margen para seguir fallando si quiere mantener vivas sus opciones de disputar el torneo de maestros y entrar en la élite del tenis mundial.