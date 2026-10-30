Alcaraz sobrevive a la trampa de Tommy Paul y ya está en las semifinales de Viena

Carlos Alcaraz sigue dando pasos adelante en su regreso a la competición. El español se ha clasificado para las semifinales del torneo de Viena, de categoría ATP y disputado sobre pista dura cubierta, después de superar al estadounidense Tommy Paul en dos sets (6-4 y 7-6 (3)), en un encuentro de casi dos horas de duración. El murciano tuvo que emplearse a fondo para doblegar a un rival que le exigió al máximo, pero ha vuelto a demostrar que, cuando llegan los momentos decisivos, tiene recursos de sobra para inclinar la balanza a su favor.

El jugador de El Palmar, segundo cabeza de serie del torneo austriaco, continúa así afinando su puesta a punto después del largo periodo de inactividad provocado por su lesión de muñeca. Cada partido supone un nuevo examen para comprobar su estado físico y competitivo, y ante Paul volvió a ofrecer señales positivas. No ha sido ni mucho menos una victoria sencilla, pero sí una demostración de carácter, paciencia y capacidad para resolver los momentos de mayor presión.

Alcaraz se enfrentaba a un adversario especialmente peligroso en pista cubierta. El estadounidense llegaba con buenas sensaciones después de haber alcanzado las semifinales del torneo de Lyon y tenía argumentos para poner en dificultades al español. Sin embargo, ha vuelto a quedarse a las puertas de una victoria que se le resiste últimamente ante el murciano.

La estadística empieza a convertirse en una auténtica pesadilla para Paul. Con este triunfo, Alcaraz suma ya siete victorias consecutivas frente al jugador de Nueva Jersey, al que ha derrotado en sus cinco últimos enfrentamientos sin conceder un solo set. Una superioridad que ha vuelto a quedar patente este viernes en Viena, aunque el estadounidense tuvo opciones reales de cambiar el guion del partido.

Un primer set de máxima tensión

El encuentro comenzó con un Tommy Paul muy agresivo, dispuesto a discutirle la iniciativa al español desde el fondo de la pista. El norteamericano trató de incomodar a Alcaraz con intercambios largos y golpes profundos, buscando que el de El Palmar tuviera que desplazarse constantemente y no pudiera imponer su habitual variedad de recursos. La apuesta le funcionó durante buena parte del primer parcial, en el que el español tuvo que recurrir a su mejor versión para evitar complicaciones.

Alcaraz atravesó momentos delicados, especialmente en el sexto juego, cuando tuvo que salvar dos oportunidades de rotura de su adversario. El estadounidense había encontrado algunas grietas en el servicio del español y amenazaba con tomar el control del encuentro. Sin embargo, Carlitos supo mantener la calma, resistió la presión y consiguió cerrar un juego que terminó siendo fundamental para el desarrollo de la manga.

La respuesta llegó inmediatamente después. Alcaraz elevó la intensidad desde el resto y puso contra las cuerdas a Paul, que tuvo que defenderse de una situación muy comprometida. El norteamericano logró levantar un 0-40 en contra y evitó inicialmente la rotura, pero no pudo impedir que el español terminase encontrando el camino hacia el break. Con la ventaja en el marcador, el número dos del torneo supo administrar su renta. Sin necesidad de asumir riesgos innecesarios, protegió su servicio y terminó llevándose un primer set muy trabajado, en el que tuvo que demostrar que su recuperación también pasa por saber sufrir cuando las cosas no salen según lo previsto.

Alcaraz sentencia en el desempate

El segundo set elevó aún más el nivel del espectáculo. Paul no estaba dispuesto a entregar el partido y encontró la manera de discutirle cada punto al español. Los dos jugadores protagonizaron intercambios de enorme calidad, con golpes ganadores, cambios de dirección y constantes alternativas desde el fondo de la pista.

Esta vez, sin embargo, Alcaraz no encontró ninguna oportunidad clara para romper el servicio de su rival. Paul estuvo mucho más sólido con su saque y consiguió mantener a raya al murciano, que tuvo que esperar su momento sin precipitarse. El estadounidense también dispuso de sus opciones y llegó a amenazar seriamente al español en el octavo juego, cuando tuvo dos oportunidades de break.

Pero el tenista de El Palmar volvió a demostrar que su capacidad para competir bajo presión continúa intacta. Salvó las dos situaciones comprometidas y evitó que Paul se pusiera por delante en una manga que avanzaba hacia un desenlace cada vez más ajustado. La resolución llegó en el desempate. Ahí apareció el mejor Alcaraz, mucho más firme en los intercambios y especialmente acertado a la hora de aprovechar los errores de su adversario. El murciano consiguió abrir una brecha en el marcador y fue ampliando su ventaja hasta dejar prácticamente sin respuesta al estadounidense.

El 7-3 definitivo en el tie-break certificó el triunfo español y evitó que el encuentro tuviera que prolongarse hasta un tercer set. Alcaraz cerraba así una victoria de mucho mérito, especialmente por la exigencia física y mental que le planteó un Tommy Paul que volvió a marcharse de vacío frente al murciano.

Medvedev, siguiente obstáculo hacia la final

El próximo desafío de Alcaraz será todavía más exigente. El español se enfrentará este sábado al ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, en las semifinales del torneo de Viena. Un duelo de máxima categoría entre dos jugadores acostumbrados a pelear por los grandes títulos del circuito y que pondrá a prueba la progresión del murciano en su regreso.

Medvedev es un especialista en superficies rápidas y pistas cubiertas, donde su capacidad para restar, su solidez desde el fondo y su inteligencia táctica pueden convertirse en armas especialmente peligrosas. El ruso obligará al español a mantener el nivel de concentración mostrado ante Paul y, probablemente, a buscar alternativas para desbordarle en los intercambios.

Para Alcaraz, alcanzar las semifinales supone algo más que seguir avanzando en el cuadro. Después de su prolongado parón por la lesión de muñeca, el murciano necesita recuperar ritmo de competición, confianza y continuidad. La exigencia de los partidos oficiales es difícil de reproducir en los entrenamientos y cada victoria representa una oportunidad para comprobar hasta dónde puede llegar en esta fase de la temporada.

El español, ganador de siete títulos de Grand Slam, quiere volver a estar entre los mejores y recuperar cuanto antes su mejor versión. Viena se presenta como un escenario ideal para dar otro paso en esa dirección. Primero tuvo que superar a Paul, un rival al que parece tenerle tomada la medida. Ahora le espera Medvedev, una prueba de mayor calibre para comprobar si su progresión va en serio. El objetivo está claro: alcanzar la final en la capital austriaca y seguir acumulando partidos y buenas sensaciones. Alcaraz ya está entre los cuatro mejores. Y, pese a las dificultades de su regreso, vuelve a demostrar que su talento competitivo permanece intacto.