La tenista española Kaitlin Quevedo no podrá lucir un crespón negro en su partido de cuartos de final del torneo de Guangzhou, en China, como homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, Toledo, que ha dejado por el momento 69 fallecidos. Al parecer, la WTA rechazó la petición de la jugadora de 20 años y le comunicó que el símbolo de luto podía ser de cualquier color, excepto negro.

Quevedo pretendía disputar su encuentro de este viernes contra la suiza Jil Teichmann con el crespón en señal de duelo por las víctimas de la tragedia ferroviaria. Sin embargo, la normativa del circuito femenino impidió que pudiera utilizar este símbolo durante la competición, frustrando así su intención de mostrar públicamente sus condolencias a los fallecidos y sus familias.

La decisión ha generado controversia por la diferencia de criterio respecto al circuito masculino. Recordemos que el jueves, el tenista español Rafa Jódar sí pudo competir con un crespón negro durante su encuentro contra Valentin Vacherot en el torneo de Basilea. El jugador madrileño utilizó este distintivo en recuerdo de las víctimas del accidente, sin que la ATP le impidiera hacerlo.

La comparación entre ambos casos ha puesto el foco en las normas que regulan la vestimenta y las expresiones de apoyo de los tenistas durante los torneos profesionales. Mientras Jódar pudo mostrar su duelo en la competición masculina, Quevedo no recibió la misma autorización en el circuito femenino, pese a que ambos gestos tenían como finalidad rendir homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida en Toledo.

¿Por qué la WTA es tan restrictiva con el vestuario?

La restricción de la WTA se apoya en una normativa aprobada el 1 de octubre de 2024, que limita la exhibición de símbolos y mensajes relacionados con organizaciones benéficas, causas, movimientos o partidos políticos durante las competiciones. La regulación contempla prendas, equipamiento y otros elementos que puedan mostrar mensajes, logotipos, ilustraciones o declaraciones, salvo que formen parte de una iniciativa o campaña oficial respaldada por la organización.

El reglamento busca mantener un entorno neutral durante los torneos y establece que estas limitaciones se aplican a las apariciones de las jugadoras en la pista y sus inmediaciones, así como a las ruedas de prensa, entrevistas, ceremonias y otras actividades vinculadas a los eventos de la WTA. No obstante, la organización permite que las tenistas expresen su apoyo a causas y organizaciones en otros momentos, por ejemplo, verbalmente, fuera de los torneos o a través de sus redes sociales.

La normativa también contempla un procedimiento para solicitar que una causa reciba el respaldo oficial de la WTA. Estas peticiones pueden ser examinadas por los consejos de jugadoras y torneos y por la junta del circuito, con la participación de la Fundación WTA. De este modo, la posibilidad de utilizar determinados símbolos en la pista depende de los criterios y autorizaciones establecidos por el organismo.

El caso de Quevedo ha reabierto el debate sobre la aplicación de estas reglas cuando se trata de homenajes por tragedias que conmocionan a la sociedad. La petición de la tenista española no pretendía, según la información publicada, promocionar una marca ni realizar una reivindicación política, sino mostrar su solidaridad con las personas fallecidas en el accidente ferroviario.

La tragedia de Urda ha provocado numerosas muestras de condolencia en distintos ámbitos, incluido el deporte español. La diferencia entre lo ocurrido con Quevedo y Jódar ha alimentado las críticas a la postura de la WTA y las preguntas sobre la flexibilidad de sus normas ante gestos de duelo.

Kaitlin Quevedo, campeona este año en Sao Paulo, afronta así su participación en Guangzhou sin poder utilizar el distintivo negro que había solicitado para recordar a las víctimas. La situación vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre las reglas de los circuitos profesionales y la posibilidad de que los deportistas expresen públicamente su solidaridad en momentos de especial dolor.