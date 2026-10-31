Alcaraz supera a Medvedev y alcanza por primera vez la final de Viena

Carlos Alcaraz disputará la final del ATP 500 de Viena después de derrotar este sábado al ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 7-6 (2). El español, número tres del mundo, necesitó una hora y 36 minutos para resolver una semifinal exigente, en la que llegó a tener ventaja en la segunda manga antes de que su rival igualara el marcador. En el desempate, Alcaraz recuperó el control y cerró el partido con autoridad.

El murciano buscará ahora su primer título en la capital austriaca. Su rival saldrá de la otra semifinal, que enfrenta al número uno del mundo, Alexander Zverev, con el australiano Alex de Miñaur. La final está prevista para este domingo y supondrá una nueva oportunidad para Alcaraz de ampliar su palmarés en una temporada en la que ya ha conquistado tres títulos.

El triunfo ante Medvedev llegó un día después de que Alcaraz superara al estadounidense Tommy Paul para avanzar a semifinales. Con aquella victoria, alcanzó la semifinal número 50 de su carrera. El cruce con el ruso, un rival habitual en las rondas importantes del circuito, planteaba un nuevo reto para el español. El balance previo entre ambos favorecía a Alcaraz, que volvió a imponerse, aunque tuvo que responder a la reacción de Medvedev en los dos sets.

El comienzo del partido fue favorable al español. Alcaraz encontró pronto la forma de presionar el servicio de su rival y se adelantó 3-1. Medvedev, sin embargo, no tardó en ajustar su juego. El ruso elevó su nivel en los intercambios y ganó dos juegos consecutivos para igualar la primera manga a tres. El partido se estabilizó entonces, con ambos tenistas buscando la oportunidad para tomar ventaja.

La ocasión llegó cuando Medvedev cometió un error que envió la pelota directamente a la red. Alcaraz aprovechó el momento para lograr el break y recuperar la iniciativa. El español mantuvo la ventaja hasta el final del set y se adjudicó la manga por 6-4. Vestido con un llamativo pantalón fluorescente, el murciano cerró el primer parcial después de resistir el empuje de su rival y aprovechar la oportunidad que tuvo al resto.

Miren el rally que se jugaron Alcaraz y Medvedev porque fue una LOCURA. El tenis es hermoso. pic.twitter.com/UZnzweRrM1 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 31, 2026

La segunda manga empezó con algunos errores de Alcaraz. El español se mostró impreciso en los primeros compases, pero reaccionó con un globo espectacular que le permitió ponerse por delante 2-1. El golpe, uno de los puntos más destacados del encuentro, cambió el ánimo del partido y dio paso a una fase en la que Alcaraz volvió a tomar la iniciativa.

Poco después, el murciano consiguió otro 'break'. Dos buenos restos le permitieron romper el servicio de Medvedev y colocarse 4-2, a dos juegos de la victoria. La ventaja parecía situarlo cerca de la final, pero el ruso volvió a demostrar la solidez que había mostrado durante el encuentro. Medvedev sostuvo sus turnos de servicio y presionó a Alcaraz hasta recuperar el terreno perdido. Con un parcial favorable, empató el set a cuatro y volvió a dejar la resolución abierta.

El desenlace llegó en el tie-break. En esa instancia, Alcaraz fue más firme en los puntos decisivos y se impuso por 7-2. El español evitó que la remontada de Medvedev se prolongara y cerró el partido en dos sets. La victoria confirmó su pase a la final y dejó al ruso sin opción de disputar el título en Viena.

Las estadísticas del encuentro reflejaron la capacidad ofensiva del murciano: conectó 28 golpes ganadores y ganó el 54 % de los puntos disputados, según los datos proporcionados. Alcaraz termina así la semifinal con un balance de 37 victorias y cinco derrotas en la temporada. A esos números se suman los tres títulos que ha logrado este año: Tokio, Doha y Australia.

El español tendrá ahora unas horas para recuperarse antes de la final. Allí se medirá con Zverev o De Miñaur, dos rivales de primer nivel que aún deben resolver la segunda semifinal. Alcaraz ya dio el paso más importante para mantener viva su opción de levantar el trofeo: venció a Medvedev en un partido disputado, resistió la igualada del ruso en ambos sets y aprovechó el desempate para asegurarse un lugar en la última ronda.