Un Alcaraz intratable conquista en Viena su cuarto título del año

Carlos Alcaraz ha puesto su firma en el torneo de Viena con una victoria tan contundente como significativa. El español, segundo favorito, ha superado al australiano Álex de Miñaur, quinto preclasificado, por 6-1 y 6-4 en una final resuelta en dos sets. Con este triunfo, el murciano levanta su cuarto trofeo de la temporada, alcanza los 28 títulos en su carrera profesional y devuelve a España a lo más alto del torneo austríaco once años después de la victoria de David Ferrer.

La final quedó marcada desde el inicio por la iniciativa de Alcaraz. El español entró a la pista con decisión, encontró pronto profundidad en sus golpes y obligó a De Miñaur a correr desde el fondo. El australiano, conocido por su velocidad y su capacidad para devolver bolas que parecen imposibles, apenas pudo asentarse en los primeros juegos. Carlos tomó el mando, abrió hueco en el marcador y cerró el primer set por 6-1, un parcial que reflejó su superioridad en ese tramo.

3 breaks of serve and Alcaraz takes the opener 6-1 over de Minaur in Vienna ⚡ pic.twitter.com/3S05DCu3Yh — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2026

De Miñaur trató de cambiar el ritmo en la segunda manga. El aussie buscó más agresividad y procuró acortar los intercambios para evitar que Alcaraz se adueñara de la pista. Durante algunos juegos consiguió sostener el pulso y elevar la exigencia de la final, pero el de El Palmar no perdió la calma. Siguió presionando con la derecha, mezcló velocidad con cambios de altura y aprovechó sus oportunidades para mantener la ventaja.

Point of the match...and possibly the week 🔥@carlosalcaraz simply on fire in the final thus far#ErsteBankOpen pic.twitter.com/Bl2i1elKeV — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2026

El 6-4 final certifica un triunfo sin sobresaltos en el marcador, aunque el segundo set exigió a Alcaraz sostener la concentración y no dejar que su rival encontrara una puerta de regreso. Cada vez que De Miñaur intentó acercarse, el murciano respondió con la autoridad de quien sabía qué partido quería jugar. La diferencia estuvo en la capacidad de Carlos para convertir sus momentos de dominio en puntos y juegos decisivos.

WHAT A WAY TO END IT 🙌@carlosalcaraz notches his 28th career title with his victory over De Minaur in Vienna! pic.twitter.com/6XK30VrSyo — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2026

El título de Viena completa una temporada de grandes resultados para Alcaraz. El tenista español ya había celebrado este año en el Abierto de Australia, Doha y Tokio. La conquista austriaca se convierte así en la cuarta de un curso en el que ha mantenido presencia constante en las grandes citas y ha vuelto a demostrar su capacidad para adaptarse a distintos escenarios y rivales.

Rondando la treintena de títulos

La cifra de 28 títulos en el circuito añade otra referencia a una trayectoria que continúa creciendo. Alcaraz, todavía en plena carrera, suma ya una colección de trofeos en la que destacan triunfos de enorme peso y semanas de dominio en torneos de diferentes categorías. Viena, de categoría ATP 500, ocupa desde ahora un lugar especial: supone su primera corona en la capital austríaca y confirma su capacidad para imponerse también en una pista cubierta, donde los puntos suelen resolverse con rapidez y cada turno de saque adquiere un valor añadido.

La victoria tiene además un significado para el tenis español. Desde que David Ferrer conquistó el torneo hace once años, ningún jugador español había logrado repetir aquella hazaña. Alcaraz rompe esa espera y se suma a la lista de campeones españoles en Viena, una capital que vuelve a celebrar un triunfo nacional más de una década después.

De Miñaur se marcha como finalista tras una semana notable, pero esta vez encontró enfrente a un Alcaraz inspirado, capaz de imponer su potencia y su variedad desde el primer juego. El australiano llegó al partido como quinto favorito y sostuvo la lucha durante el segundo set, aunque no pudo neutralizar el arranque arrollador del español ni cambiar el curso de la final.

Para Alcaraz, el trofeo es mucho más que una nueva línea en su palmarés. La victoria en Viena cierra una semana de máxima exigencia con una actuación convincente en el partido decisivo y refuerza su impulso en la recta final del curso, con las Finales ATP de Turín (15-22 de noviembre) y la Final a Ocho de la Copa Davis en Bolonia (24-29 de este mes) en el horizonte.