Rafa Jódar vuelve a hacer historia: entra en el top 10 más rápido que nadie

El ránking ATP de este lunes reúne dos hitos. Rafa Jódar, de 20 años y 46 días, aparece por primera vez entre los diez mejores del mundo, un ascenso récord por la rapidez con la que lo ha conseguido desde su debut en el circuito. Por otro lado, el alemán Alexander Zverev alcanza el número uno por primera vez en su carrera y desplaza al italiano Jannik Sinner. El español ocupa el décimo puesto y el alemán se instala en la cima de la clasificación mundial.

La entrada de Jódar en el top 10 se confirmó tras la derrota de Taylor Fritz ante Valentin Vacherot en las semifinales de Basilea (Suiza). El resultado permite al madrileño asegurar la plaza antes de la actualización oficial del ránking. Jódar llega a ella en su primera temporada en el circuito profesional: han pasado 287 días desde su debut, menos que cualquier otro jugador que haya alcanzado esa zona en el año de su estreno. El récord anterior correspondía al brasileño Gustavo Kuerten, que necesitó 490 días.

Un salto acelerado desde el comienzo de temporada

El ascenso de Jódar ha sido especialmente rápido. Empezó 2026 fuera del top 150 y fue avanzando posiciones durante los primeros meses del curso. En marzo entró entre los cien mejores, en abril se situó en el top 50 y en agosto llegó al top 20. Su primera temporada completa en el circuito incluye el título de Marrakech y varias actuaciones destacadas en torneos de primer nivel.

El dato de precocidad se refiere a la velocidad con la que ha escalado en el ránking y a su llegada al top 10 en su temporada de debut. No es el jugador más joven de la historia en alcanzar esa franja: con 20 años, Jódar es el tercer español más joven en lograrlo. El hito lo coloca, sin embargo, entre los debuts más destacados de la ATP y confirma su rápida adaptación al máximo nivel.

Jódar es además el vigésimo primer tenista español que entra en el top 10 desde que comenzó a publicarse la clasificación informatizada en 1973. Su llegada amplía la representación española en la élite, donde Carlos Alcaraz ocupa el tercer puesto. El madrileño tendrá ahora que defender su nueva posición en el tramo final de la temporada, con el Masters de París en el calendario y la posibilidad de disputar las Finales ATP todavía en juego.

Zverev releva a Sinner en la cima

La otra gran novedad de la clasificación es el ascenso de Zverev. El alemán aseguró el número uno al alcanzar los cuartos de final del torneo de Viena y se convirtió en el trigésimo jugador que ocupa la primera posición de la ATP. Es el segundo alemán que lo consigue, después de Boris Becker, que llegó al liderato en 1991.

Zverev sucede a Sinner, que había encabezado la clasificación desde abril. Las lesiones de Sinner y de Alcaraz, ausente durante una parte importante de la temporada, influyeron en la lucha por el primer puesto. El alemán aprovechó ese contexto y la regularidad de sus resultados para sumar los puntos necesarios y asegurarse el liderato antes de acabar el año.

El nuevo número uno había alcanzado por primera vez el segundo puesto cuatro años atrás. Con 29 años y seis meses, es el segundo jugador de más edad que debuta en la cima, solo por detrás del australiano John Newcombe, que lo logró con 30 años en 1974. Zverev ya había ganado el oro olímpico en Tokio, las Finales ATP de 2018 y 2021 y siete títulos de Masters 1000, pero el primer puesto del ránking era una meta pendiente.

La actualización deja, así, dos trayectorias distintas reflejadas en una misma clasificación: Jódar entra en la élite con una velocidad inédita para un debutante, mientras Zverev alcanza por primera vez el liderato tras años instalado entre los principales aspirantes. El español abre una nueva etapa en el top 10; el alemán comienza la suya como número uno.