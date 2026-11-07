Alcaraz sobrevive a Fritz en París y mete a Rafa Jodar en el Torneo de Maestros

Carlos Alcaraz levantó dos bolas de partido contra el estadounidense Taylor Fritz para clasificarse para sus primeras semifinales del Masters 1000 de París y, con su triunfo, certificó además el billete para las Finales ATP de su compatriota Rafael Jodar, que completa la nómina de ocho participantes en la cita de Turín en su primer año en el circuito.

El número 3 del mundo estuvo contra las cuerdas, pero una vez más se aferró al duelo desde el borde del precipicio para dar la vuelta al partido, 6-7 (10), 7-5 y 6-3 en dos horas y 45 minutos, y encadenar una séptima victoria que le coloca por cuarta temporada por encima de las 40 en un mismo año.

No fue la más fácil para el español contra un tenista en plena forma que raya a gran altura bajo techo y que vendió cara su piel. Asentado en un destructivo servicio, Taylor Fritz dispuso de dos bolas para doblegar por segunda vez a Alcaraz, algo que solo el italiano Jannik Sinner ha conseguido desde 2025.

Clamor del público

Pero Alcaraz es un maestro en el manejo de las situaciones extremas y ante el éxtasis del público, que clamaba su nombre, de nuevo supo renacer cuando todo parecía perdido y poner rumbo a sus decimoquintas semifinales de un Masters 1000, borrando París de la lista de torneos pendientes de alcanzar esa fase, en la que ya solo quedan Canadá y Shanghái.

El de Murcia se convierte en el primer semifinalista español en París desde Rafa Nadal en 2020 y en el octavo que alcanza esa ronda en un torneo que solo ha ganado para España David Ferrer (2012).

Contra Casper Ruud

El noruego Casper Ruud será el rival de Carlos Alcaraz por un puesto en la final del Masters 1000 de París, tras haber derrotado al portugués Nuno Borges, rescatado de la fase previa, 7-6(5) y 6-4, en un partido que acabó pasada la medianoche.

Será el octavo duelo entre Alcaraz y Ruud, que solo ha ganado una vez al español, aunque fue en el único partido bajo techo que han disputado, en el Torneo de Maestros de 2024.

El escandinavo, de 27 años, tiene una buena racha en partidos a cubierto, en los que desde 2025 ha ganado 20 duelos y solo ha perdido 4, lo que le llevó a conquistar el año pasado el título de Estocolmo. Alcanza la final de París sin haber perdido un set.

Ruud se impuso a Borges para clasificarse para su undécima final de un Masters 1000, la segunda esta temporada, tras la de Roma, y la primera que jugará en París. El noruego ha acabado entre los cuatro mejores de todos los Masters 1000 salvo Indian Wells, Cincinnati y Shanghái.

La otra semifinal

La otra semifinal la disputarán el estadounidense Ben Shelton, cuarto del mundo, que derrotó a su compatriota Tommy Paul, por 6-4, 4-6 y 6-3, y el francés Luca Van Assche, verdugo del australiano Rinky Hijikata, procedente de la previa, por 6-4, 6-7 (7) y 7-5.

Con su victoria, Alcaraz benefició también a Rafa Jodar, cuyo puesto en el Torneo de Maestros estaba amenazado por Fritz, que se lo habría arrebatado en caso de victoria. El español de 20 años certificó así su presencia en la cita que reúne a los ocho mejores del curso y en la que acompañará a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils y Frances Tiafoe.

El estadounidense se estrelló contra la persistencia del español. Hasta nueve bolas de rotura levantó el murciano contra un rival que atesoraba trece victorias bajo techo, donde había alcanzado las semifinales de los cuatro torneos que había disputado.