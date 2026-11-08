A qué hora es la final de París entre Alcaraz y Shelton

El español Carlos Alcaraz se clasificó para la final del Masters 1000 de París por primera vez en su carrera, tras derrotar al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4, y buscará este domingo frente al estadounidense Ben Shelton uno de los pocos trofeos que faltan en su palmarés.

El número 3 del mundo prolongó a ocho su serie de victorias consecutivas, tras haber conquistado el pasado domingo el torneo de Viena, como el de París disputado bajo techo, para ganarse el derecho a su sexta final del curso, en la que buscará su quinto título.

Las mismas finales que ha logrado Shelton, lo que iguala a los dos jugadores con el italiano Jannik Sinner. El estadounidense logró el pase tras remontar al francés Luca van Assche, 5-7, 6-3 y 6-4 y afrontará a Alcaraz, al que venció en los cuartos de final del pasado Abierto de Estados Unidos, su único triunfo en cuatro duelos contra el español.

Hora

Carlos Alcaraz y Ben Shelton se enfrentarán el domingo 8 de noviembre. El partido está programado para dar inicio no antes de las 15:00 horas, justo después de que termine la final de dobles en la pista central.

En España, la final se puede ver en directo a través de la plataforma Movistar Plus+.

Undécima final

Será la undécima final de un Masters 1000 de Alcaraz, que buscará su décimo título en esa categoría, el 35 en total, en la que será su final número 38.

Se convierte en el cuarto español que juega la final de París, tras Sergio Casal (1986), Rafael Nadal (2007) y David Ferrer (2012 y 2013), el único que ha inscrito su nombre en el palmarés (2012).

En cuanto a Shelton, finalista del pasado Abierto de Estados Unidos, perseguirá su tercer Masters 1000 e iguala en finales del año, seis, al italiano Jannik Sinner, una cifra que también aspira a alcanzar Alcaraz.

En París, sigue los pasos de Pete Sampras, Brad Gilbert, André Agassi, Tim Mayotte, John Isner y Jack Sock, que antes que él alcanzaron la final y aspira a ser el tercero en levantar el trofeo.