Alcaraz vuelve a reinar: vence a Shelton en París y suma su 29º título

Carlos Alcaraz vuelve a reinar en el circuito. El tenista español se ha proclamado campeón del Masters 1000 de París tras derrotar este domingo al estadounidense Ben Shelton por 7-6 (5) y 7-5 en una final que se prolongó durante una hora y 59 minutos. El murciano conquista así su 29º título como profesional, el quinto de la temporada y el noveno de su carrera en la categoría Masters 1000.

El triunfo tiene además un significado especial para el número tres del mundo, que se resarce de la derrota sufrida ante Shelton en los cuartos de final del pasado Abierto de Estados Unidos. El estadounidense, que le había eliminado en un encuentro decidido en el desempate del quinto set, volvió a cruzarse en su camino, esta vez con el título de París en juego.

El partido comenzó con mucha igualdad. Ambos jugadores mostraron dificultades para romper el servicio de su rival y Shelton dispuso de cuatro oportunidades de rotura en el cuarto juego, aunque Alcaraz consiguió salvarlas para mantenerse en el encuentro.

El español también tuvo sus opciones en el séptimo juego, pero no consiguió aprovechar las dos bolas de break de las que dispuso. La igualdad se mantuvo hasta el desempate, donde el murciano supo gestionar mejor los momentos decisivos.

Alcaraz necesitó dos pelotas de set para cerrar la primera manga por 7-6 (5) y tomar ventaja en una final en la que cada detalle podía resultar determinante.

El segundo parcial comenzó con una dinámica similar, aunque Shelton consiguió elevar su nivel y poner en dificultades al español. El estadounidense rompió el servicio de Alcaraz y se situó con una ventaja de 4-2, acercándose a la posibilidad de forzar un tercer set.

Sin embargo, el murciano reaccionó. Recuperó inmediatamente el saque perdido y estableció el empate a cuatro juegos, devolviendo la igualdad al marcador.

Cuando el encuentro parecía encaminado a otro desenlace ajustado, Alcaraz encontró su oportunidad en el duodécimo juego. Al resto, consiguió la rotura definitiva y cerró el partido por 7-5 para levantar el trofeo.

Su noveno Masters 1000 y quinto título del año

La victoria en París permite a Alcaraz incorporar a su palmarés el noveno título de categoría Masters 1000. El español había conquistado anteriormente Miami (2022), Madrid (2022 y 2023), Indian Wells (2023 y 2024), Montecarlo (2025), Roma (2025) y Cincinnati (2025).

Con este resultado, el tenista de El Palmar se convierte en el segundo español que gana el torneo parisino, después de David Ferrer, que lo consiguió en 2012.

Alcaraz suma también su quinto trofeo de 2026, después de imponerse en el Abierto de Australia, Doha, Tokio y Viena. El título de París confirma su presencia entre los grandes protagonistas de la temporada y amplía su colección de torneos importantes.

En esta edición, el murciano ya había demostrado su buen momento en las semifinales, donde superó al noruego Casper Ruud por un doble 6-4 para acceder a la final.

La revancha ante el verdugo del US Open

La final tenía un componente especial por el precedente entre ambos jugadores. Shelton había eliminado a Alcaraz en los cuartos de final del pasado US Open, en un partido que se resolvió en el desempate del quinto set.

Además, el estadounidense llegaba a París con el objetivo de conseguir también su quinto título de la temporada. El enfrentamiento reunía, por tanto, a dos jugadores que buscaban cerrar el año con un nuevo trofeo.

Shelton, número cuatro del mundo, puso a prueba al español durante buena parte del encuentro, especialmente con su capacidad para generar oportunidades de rotura. Sin embargo, Alcaraz consiguió resistir en los momentos más complicados y aprovechar sus opciones cuando el partido entró en su fase decisiva.

El estadounidense también está vinculado al entorno del murciano por su relación con Juan Carlos Ferrero, antiguo entrenador de Alcaraz y futuro técnico de Shelton, según la información facilitada sobre el torneo.

Alcaraz ya mira a Turín y Bolonia

Tras conquistar París, el español afronta las dos últimas grandes citas de su calendario de 2026. La primera serán las Finales de la ATP, que se disputarán en Turín y reunirán a los mejores jugadores de la temporada.

Después llegará la Copa Davis, cuya competición tendrá lugar en Bolonia. Alcaraz tendrá así dos oportunidades más para cerrar el curso con nuevos éxitos.

El propio tenista reconoció después de la final que París es un torneo especialmente significativo para él, debido a las dificultades que había encontrado en anteriores participaciones.

"Es un torneo donde probablemente haya tenido las mayores derrotas de mi carrera, las más dolorosas; un par de veces en primera ronda, un par de veces en segunda, no encontrando mi mejor tenis y no encontrándome a gusto en esta superficie", explicó.

El español también destacó el trabajo realizado para adaptarse a las pistas cubiertas y a las condiciones de juego de París.

"Hemos encontrado la manera de jugar bien en indoor, en estas pistas tan rápidas contra estos jugadores. Estoy muy contento y orgulloso de todo el trabajo que he hecho y del equipo que tengo, que siempre da el 100% para animarme, para que siga adelante y para que haga las cosas correctas", señaló tras levantar el trofeo.