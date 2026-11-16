Alcaraz brilla con luz propia ante Tiafoe en su estreno en las Finales ATP

Con protección en su rodilla derecha, el español Carlos Alcaraz superó este lunes sin dificultades al estadounidense Frances Tiafoe en dos sets (6-2, 6-2), y empezó de la mejor forma posible, con un recital, su participación en las Finales ATP, un torneo que aún falta en su extenso palmarés.

Su salto a la pista del mítico Inalpi Arena de Turín (Italia) se esperó con mucha expectación por diversos motivos: su regreso a esta competición tras perder la final el año pasado, el reencuentro en los días previos con su exmentor, Juan Carlos Ferrero, y, sobre todo, por ver en qué situación se encuentra su rodilla, que el tenista protegió durante los últimos entrenamientos con un establizador rotuliano.

No pareció afectarle hoy. El murciano prolongó su buena racha, alcanzó las diez victorias consecutivas tras conquistar los títulos en pista cubierta de Viena (ATP 500) y el Masters 1000 de París, y se ratificó como uno de los favoritos y rivales a batir para ganar la conocida como Copa de Maestros, junto al alemán y número uno, Alexander Zverev.

Un primer set brillante

El tenista de El Palmar comenzó fuerte, le rompió rápido el servicio a su rival, en el primer juego, y se mostró fuerte en el saque. Su juego ofensivo neutralizó por completo el de su rival, que, si bien se caracteriza también por ser explosivo, no le quedó otra que defender desde el fondo de la pista y buscar unos espacios que el español no concedió.

El murciano dejó varios gestos técnicos magníficos, como un revés a dos manos medido al extremo opuesto del campo tras un largo intercambio, imposible para su rival. Hubo varios así. En quince minutos Alcaraz selló un 4-0.

La grada no tuvo reparos en mostrar su asombro ante el estreno del número 3, y, para tratar de contrarrestar la clara superioridad del español, Tiafoe recibió una ovación que le impulsó a conseguir dos juegos de consolación, útiles siempre en este torneo en caso de que haya un triple empate.

Levantó ambos brazos el tenista de Hyattsville a modo de agradecimiento. Pero es todo lo que le cedió Alcaraz en la primera manga, en la que el español obtuvo, de la ATP, una calificación de 9,8. Solo perdió un punto en su primer saque y realizó cuatro 'aces'.

Ya en el segundo set, volvió Alcaraz a romperle el saque en el segundo servicio de Tiafoe y se mostró imparable. Llegaba a todo. Puso la bola donde su rival no podía ni oler y se mostró, de nuevo, muy fuerte con los puntos ganados en el primer saque. Tiafoe dejó destellos que provocaron que el murciano expresara en un momento dado: "¡Oh, qué buena!". Pero no fue suficiente.

Tras una hora y nueve minutos de partido, Alcaraz, que encontró todas las respuestas, cerró el segundo set con un 6-2. Y firmó a la cámara con un '1/3', un símbolo de 'tick' o verificación y una carita sonriente. "Fue un partido difícil para preparar (...) Intenté estar concentrado tácticamente para saber qué hacer", dijo al término del partido, todavía sobre la pista.

En su mismo grupo, ambos se enfrentarán al italiano Flavio Cobolli y al ruso Daniil Medvedev.

Hambre de ampliar su palmarés

Tiafoe no pudo con un tenista que tiene el hambre de conseguir la ansiada Copa de Maestros. Desde que consiguió su primer título ATP en 2021, el español no paró de romper récords y suma 29 títulos en su carrera, además de dos Laver Cup.

Pero el torneo que se disputa en Turín es de los pocos que le faltan, junto a los Masters 1000 de Shangái y Canadá, la Copa Davis y la medalla de oro olímpica.

Por su parte, Tiafoe, de 28 años, debuta en las Finales ATP por primera vez en su carrera y se quedó a las puertas de convertirse en el estadounidense de mayor edad en conseguir una victoria en este torneo desde Andre Agassi, con 33 años, en 2003.

En sus tres partidos anteriores, Alcaraz ganó dos y cedió en el otro. El último enfrentamiento entre ambos antes del disputado este lunes fue en tercera ronda de Wimbledon 2024, con triunfo para el murciano.

Con esta victoria, Alcaraz inauguró su camino con buen pie en el torneo turinés, que disputó en tres ocasiones, en las que alcanzó la semifinal en 2023, no pudo superar la fase de grupos en 2025 y el año pasado alcanzó su primera final, que perdió contra Jannik Sinner.