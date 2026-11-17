Rafa Jódar se ha complicado seriamente su continuidad en las ATP Finals de Turín. El tenista madrileño no pudo aprovechar su primera oportunidad para mantenerse con vida en el torneo y terminó cediendo ante el francés Arthur Fils por 6-4, 2-6 y 2-6, después de un encuentro en el que pasó de dominar el marcador a sufrir importantes problemas físicos. La derrota deja al español en una situación muy delicada, obligado a mirar de reojo el resto de resultados y pendiente de una última jornada en la que necesitará una combinación de circunstancias para alcanzar las semifinales.

El resultado supone un duro golpe para las aspiraciones de Jódar, que ya había comenzado su estreno en la Copa de Maestros con una derrota ante Alexander Zverev por un doble 6-4. Aquel tropiezo le obligaba a ganar a Fils para seguir dependiendo de sí mismo. Sin embargo, el francés remontó el primer set y terminó imponiéndose con autoridad en las dos mangas siguientes, aprovechando también el bajón físico del español. Ahora, el madrileño necesita que Zverev derrote a Ben Shelton para conservar opciones matemáticas de clasificación.

Jódar empieza golpeando primero ante Arthur Fils

El encuentro comenzó con buenas sensaciones para el español. Jódar mostró seguridad con su servicio y también consiguió incomodar a Fils al resto, aunque el francés fue creciendo conforme avanzaban los juegos. El madrileño tuvo que trabajar especialmente sus turnos de saque, mientras que su rival encontraba más facilidades para mantener los suyos.

🎾#Tenis ATP Finals en Turín 🇮🇹 Round Robin

❌️ Rafa Jódar 🇪🇸 pierde 6-4, 2-6, 2-6 🆚 Fils 🇫🇷 Rafa ganó su primer set en unas Finals pero luego le costó físicamente y cedió fácil#NittoATPFinals pic.twitter.com/OSAaXFddLv — La Antorchita (@la_antorchita) November 17, 2026

La igualdad se mantuvo hasta los compases finales de la primera manga. Con 5-4 en el marcador y el servicio en manos de Fils, Jódar encontró su mejor momento al resto. El español aprovechó su segunda oportunidad de rotura para cerrar el set por 6-4 y adelantarse en un partido que podía resultar decisivo para sus aspiraciones en Turín.

El primer parcial también tuvo un componente anímico importante. Jódar había conseguido imponerse en una manga exigente, demostrando capacidad para resistir la presión y aprovechar las oportunidades que se le presentaban. Parecía que el madrileño podía encarrilar el encuentro, pero Fils todavía tenía mucho que decir.

El francés reacciona y los problemas físicos condicionan al español

La dinámica cambió en el segundo set. Fils elevó su nivel, encontró mejores soluciones desde el fondo de la pista y consiguió romper el servicio del español. El francés comenzó a dominar los intercambios y Jódar perdió progresivamente la comodidad que había mostrado durante la primera manga.

El madrileño encadenó varios puntos perdidos y terminó cediendo una nueva rotura. Su situación empeoró hasta el 4-1, momento en el que solicitó asistencia médica para recibir atención por las molestias que estaba sufriendo. Aunque pudo continuar jugando, su lenguaje corporal reflejaba que no atravesaba su mejor momento físico.

Los problemas que han mermado a Rafa Jódar en su partido ante Fils: "Un paracetamol" Las #NittoATPFinals, en @MPlusDeportes pic.twitter.com/JTdxhf5nfh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 17, 2026

Fils aprovechó la situación para cerrar el segundo parcial por 6-2 e igualar el encuentro. El francés había conseguido cambiar por completo el desarrollo del partido, mientras que Jódar afrontaba el tercer set con la incertidumbre de no saber hasta dónde podría llegar físicamente.

La última manga confirmó las dificultades del español. El francés volvió a encontrar oportunidades para romper su servicio y terminó imponiéndose por otro 6-2. Jódar intentó mantenerse en el partido, pero sus problemas físicos limitaron sus opciones de reacción. Una derrota especialmente dolorosa por el contexto y por lo que estaba en juego.

Las cuentas de Rafa Jódar para seguir en las ATP Finals

La derrota ante Fils deja al madrileño pendiente del encuentro entre Alexander Zverev y Ben Shelton. El español necesita que el alemán consiga la victoria para mantener abiertas sus opciones de clasificación. Si Shelton se impone en ese enfrentamiento o consigue el resultado que le asegure la clasificación, Jódar quedará eliminado antes de disputar su último compromiso.

Incluso si Zverev cumple con su parte, el camino seguirá siendo complicado. El madrileño tendrá que ganar a Shelton en la última jornada y necesitará que los resultados permitan un triple empate en cabeza del grupo John McEnroe. Por tanto, ya no depende exclusivamente de su rendimiento y tendrá que esperar acontecimientos para conocer sus posibilidades reales.

Además, existe una incógnita que puede resultar todavía más importante que las cuentas deportivas: su estado físico. Las molestias que sufrió ante Fils generan dudas sobre su capacidad para afrontar el siguiente encuentro. El español tendrá que recuperarse si quiere conservar alguna opción de prolongar su aventura en Turín.

Una derrota que frena el estreno de Jódar en Turín

El debutante español había llegado a las ATP Finals con la ilusión de competir entre los mejores y demostrar que podía hacerse un hueco en una cita reservada a los grandes nombres del tenis mundial. Sin embargo, sus dos primeros encuentros han terminado con derrota, primero ante Zverev y ahora frente a Fils.

El desgaste acumulado durante su primera temporada profesional también aparece como un factor a tener en cuenta. Según la información publicada sobre el encuentro, Jódar llega a Turín después de disputar 80 partidos en su primera campaña, una exigencia importante para un jugador de apenas 20 años.

Ahora, el madrileño afronta horas decisivas. Su continuidad depende de los resultados de sus rivales, de una última victoria que todavía no tiene garantizada y, sobre todo, de que su físico le permita seguir compitiendo. Las ATP Finals se han convertido en un desafío mucho más complicado de lo que esperaba.