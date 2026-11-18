Carlos Alcaraz se impuso este martes al francés Frances Tiafoe por un doble 6-2 en su estreno en las Finales ATP de Turín, pero otro detalle suyo captó la atención después del partido. Para la entrevista sobre la pista, el tenista murciano apareció con unas llamativas Nike Doernbecher Freestyle, un modelo vinculado a una iniciativa solidaria que ha recaudado más de 49 millones de dólares desde el año 2004.

El calzado no era el que había llevado durante el encuentro. Al terminar, Alcaraz se cambió las zapatillas y salió ante las cámaras con este diseño especial, de colores vivos. El gesto puso el foco en una colección que combina calzado deportivo, creatividad y colaboración con pacientes de un hospital infantil de Oregón.

Un diseño creado junto a jóvenes pacientes

Las Nike Doernbecher Freestyle nacen de una colaboración entre Nike y el Doernbecher Children's Hospital, integrado en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (OHSU). El programa ofrece a algunos de sus pacientes la oportunidad de trabajar con diseñadores voluntarios de la marca para crear sus propios modelos de zapatillas.

Cada diseño responde a las ideas y gustos de su creador. Los jóvenes participan en el proceso creativo y aportan elementos personales a las piezas, que después se comercializan como parte de una colección. Los ingresos ayudan a financiar el trabajo del hospital, que atiende a niños y adolescentes.

Las zapatillas que está luciendo Alcaraz esta semana fuera de la pista son un diseño especial de Nike Air Max a favor de un hospital pediátrico de Portland, USA, dedicado a los niños y sus familias (OHSU Doernbecher). pic.twitter.com/dRMCXc1Q7B — Germán R. Abril (@gerebit0) November 16, 2026

La pareja que lució Alcaraz pertenece a la colección presentada en 2025. Según la información publicada sobre el modelo, el diseño fue obra de Sergio Cano Márquez, uno de los seis jóvenes participantes en aquella edición. La colección se lanzó posteriormente al público.

Más de dos décadas de colaboración

Nike y el hospital pusieron en marcha Doernbecher Freestyle en 2004. Desde entonces, el proyecto ha superado los 49 millones de dólares recaudados, según los datos difundidos por la compañía. La cifra refleja el alcance de una iniciativa que ha mantenido su formato durante más de dos décadas: pacientes que diseñan, profesionales de Nike que les acompañan y una colección cuyo objetivo es apoyar al centro médico.

La propuesta también da visibilidad a los jóvenes que participan. Sus diseños no son solo una elección de colores o materiales: cada uno parte de sus intereses y de su personalidad. La colaboración convierte esas ideas en productos disponibles para el público y canaliza la recaudación hacia el hospital.

Un guiño después de la victoria

La aparición de Alcaraz con las zapatillas tuvo lugar tras su primer partido en la fase de grupos de las ATP Finals. El español resolvió con autoridad su encuentro ante Tiafoe, al que derrotó por 6-2 y 6-2, y comenzó el torneo con una victoria. Después del choque, el cambio de calzado ofreció una imagen distinta de la habitual equipación de competición.

El detalle encaja con la atención que suele despertar el estilo de Alcaraz dentro y fuera de la pista. En esta ocasión, sin embargo, el interés no se limitó al diseño llamativo: las zapatillas estaban asociadas a un proyecto concreto de apoyo a la atención pediátrica. La iniciativa permite que un gesto visible durante una entrevista deportiva acerque al público a una colaboración que lleva años activa.

Las ATP Finals reúnen en Turín a los mejores tenistas de la temporada y concentran la atención internacional en cada partido. En ese escaparate, la elección de Alcaraz contribuyó a dar proyección a la colección Doernbecher Freestyle. El tenista no participó en el diseño de la pareja, pero sí la mostró ante las cámaras tras su victoria, una exposición que puede despertar curiosidad por la historia que hay detrás del modelo.

El encuentro con Tiafoe dejó, por tanto, dos imágenes: la del triunfo de Alcaraz en la pista y la de unas zapatillas con un propósito solidario. La colección suma ya más de 49 millones de dólares recaudados para el Doernbecher Children's Hospital, una cifra que convierte cada nueva edición en algo más que un lanzamiento de calzado.