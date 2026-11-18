Carlos Alcaraz sigue lanzado en las ATP Finals de Turín. El tenista murciano firmó este miércoles otra exhibición de autoridad ante Daniil Medvedev, al que derrotó por 6-2 y 6-4 para sumar su segunda victoria en la fase de grupos y quedarse a un paso de las semifinales. El número tres del mundo volvió a demostrar que atraviesa un momento de forma extraordinario, pero su triunfo dejó una nota preocupante: unas molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda que obligaron a intervenir al fisioterapeuta durante el encuentro.

El español se impuso al ruso, actual número cinco del ranking mundial, sin conceder ninguna bola de 'break' en contra y con un dominio que fue creciendo a medida que avanzaba el partido. Sin embargo, el problema físico apareció en el segundo set y dejó una incógnita sobre el estado de su muslo izquierdo de cara a los próximos compromisos del torneo. Alcaraz, que ya tiene pie y medio en las semifinales del sábado, tendrá ahora que vigilar especialmente su condición física.

‼️ 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐫𝐚𝐳. El tenista español tiene que pedir tiempo médico para ser atendido por el fisio. #NittoATPFinals #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/B8ipXXUWMk — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 18, 2026

Un primer set de absoluto dominio

El encuentro comenzó con ambos jugadores mostrando seguridad al servicio. Alcaraz había ganado el sorteo y decidió empezar restando, por lo que Medvedev se adjudicó el primer juego en blanco. Los intercambios desde el fondo de la pista pronto elevaron el nivel del espectáculo ante los aproximadamente 15.000 espectadores que llenaron la central del InAlpi Arena.

El murciano empezó a inquietar al ruso en su segundo turno de servicio, cuando consiguió llevar el juego hasta el 40 iguales. La primera rotura, no obstante, llegaría con el marcador igualado a dos. Una doble falta de Medvedev y un posterior error con el revés permitieron a Alcaraz conseguir el primer 'break' de la tarde.

El español confirmó inmediatamente la ventaja con su servicio y aprovechó las crecientes dificultades de su rival para ampliar distancias. Medvedev comenzó a acumular errores no forzados, hasta alcanzar los 14 durante el primer parcial, y terminó cediendo nuevamente su saque, esta vez en blanco. Con el 5-2 en el marcador, Alcaraz tuvo todo de cara para cerrar una primera manga que resolvió por un contundente 6-2 en apenas 31 minutos.

El murciano mantiene el ritmo y vuelve a romper

La dinámica no cambió en el comienzo del segundo set. Alcaraz aprovechó las dudas del ruso para conseguir una nueva rotura y encadenar cinco juegos consecutivos desde el 2-2 del primer parcial. El murciano también mejoró sus prestaciones con el primer servicio, cuyo porcentaje aumentó hasta el 70% en la segunda manga.

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Tras confirmar el 'break', el español continuó controlando los intercambios y apenas concedió oportunidades a Medvedev. El ruso, campeón de las ATP Finals en 2020, no encontraba la manera de frenar el ritmo de un rival que combinaba velocidad, precisión y variedad de golpes.

La superioridad de Alcaraz volvió a quedar reflejada en la estadística de los enfrentamientos directos. Con este triunfo, el español suma ocho victorias en once partidos ante Medvedev, las mismas que acumula frente a Tommy Paul. Su rival más superado en el circuito sigue siendo Jannik Sinner, contra quien ha conseguido diez triunfos.

Las molestias físicas, la única preocupación

La gran noticia negativa llegó cuando Alcaraz ya disfrutaba de ventaja en el segundo set. Después del tercer juego, el español solicitó asistencia médica por unas molestias en el isquiotibial de su pierna izquierda, a la altura del muslo. El fisioterapeuta de la ATP tuvo que colocarle un vendaje compresivo para permitirle continuar con el encuentro.

La intervención generó cierta preocupación, especialmente porque el murciano llegaba a Turín mostrando una excelente condición física y una gran movilidad sobre la pista. El propio Medvedev había destacado antes del partido su capacidad de desplazamiento, situándolo entre los tenistas que mejor se mueven, junto a Novak Djokovic.

Pese al contratiempo, Alcaraz decidió seguir jugando. En los siguientes intercambios volvió a demostrar que podía desplazarse y golpear con normalidad, aunque el desarrollo del partido dejó la impresión de que podía estar dosificando sus esfuerzos. El español mantuvo su servicio y terminó cerrando el encuentro con un 6-4 que confirmó su superioridad.

A un paso de las semifinales y con la vista en el título

Con esta victoria, Alcaraz se mantiene como líder del grupo Ivan Lendl y tiene prácticamente asegurada su presencia en las semifinales, aunque todavía debe completar la fase de grupos. Su rendimiento en Turín confirma la excelente trayectoria que está firmando bajo techo.

El murciano encadena doce triunfos en pista dura cubierta y permanece invicto en estas condiciones durante la presente temporada. Además, su balance frente a los principales jugadores del circuito refuerza su candidatura a conquistar por primera vez las ATP Finals. De los seis enfrentamientos directos disputados este año ante tenistas del top 5, únicamente perdió la final de Montecarlo contra Sinner.

Ahora, la principal incógnita está en la evolución de las molestias musculares. Alcaraz tiene por delante el objetivo de alcanzar las semifinales y pelear por el título de maestro, pero deberá comprobar que el problema en su pierna izquierda no compromete sus opciones. La próxima semana, además, se disputarán las finales de la Copa Davis en las mismas condiciones de pista, un nuevo compromiso que también aparece en el horizonte del calendario tenístico.

El recital ante Medvedev vuelve a situar al español entre los grandes favoritos en Turín. Su tenis está respondiendo al máximo nivel, incluso ante rivales de primer orden, pero ahora el mayor desafío puede no estar al otro lado de la red, sino en su propia condición física.