Respira Carlos Alcaraz y también el equipo español de la Copa Davis. Carlos Alcaraz no sufre una lesión grave. Las pruebas médicas a las que se sometió este jueves en Turín descartaron una lesión grave en el isquiotibial izquierdo tras las molestias con las que terminó su victoria ante Daniil Medvedev. El tenista español canceló el entrenamiento que tenía programado para esta mañana, haciendo saltas las alarmas y, en su lugar, ha pasado pruebas médicas. Los resultados de la resonancia magnética han sido positivos y aunque el tenista murciano tendrá que evaluar sus sensaciones en el día a día, podrá continuar en las ATP Finals (Copa de Maestros) y mantiene abierta la puerta a disputar la próxima semana la Final a 8 de la Copa Davis en Bolonia la próxima semana en Bolonia (del 24 al 29 de noviembre).

Sea lo que sea que haya salido en esa resonancia, sea una elongación o una rotura, hay algún problema en esa zona y el tenista, que seguramente jugará vendado, se expondrá a un riesgo de agravar las molestias si sigue compitiendo. Una rotura le dejaría sin Copa Davis y si es una rotura grave, podría dejarle sin Open de Australia, primer grande de la temporada y que empieza en menos de dos meses.

🏥 Carlos Alcaraz abandona el Instituto de Medicina del Deporte de Turín, donde se ha sometido a una resonancia magnética en el isquiotibial izquierdo 🎾 Su continuidad en las #ATPFinals depende de los resultados de la prueba ❌ El murciano ha cancelado su entrenamiento de hoy pic.twitter.com/1s2aKD1j4d — La 7 Deportes (@la7deportes) November 19, 2026

El siguiente partido de Carlos Alcaraz no son las semifinales para las que ya está clasificado. Su siguiente compromiso en la fase de grupos será este viernes 20 de noviembre a las 14:00 frente a Flavio Cobolli. Nunca mejor dicho lo de compromiso porque es un encuentro que Alcaraz está obligado a disputar por reglamento si quiere mantener su plaza en semifinales. Será un encuentro intrascendente para los dos porque el italiano Flavio Cobolli ya está eliminado.

El punto 6 de la normativa de las ATP Finals establece que cualquier tenista que renuncie a disputar un partido de la fase de grupos (round robin) después de la primera jornada queda automáticamente descalificado y pierde su plaza en las eliminatorias. La única vía para no completar el duelo sin quedar eliminado sería retirarse durante el partido por lesión o enfermedad y recibir posteriormente la autorización del médico del torneo. Carlos Alcaraz disputará las semifinales el sábado ante Ben Shelton, salvo que esta tarde Sverev pierda su partido de esta tarde ante Tiafoe por dos sets a cero.

😰 Eso ha debido de 𝐝𝐨𝐥𝐞𝐫, Rafa… El pelotazo de Shelton contra la espalda de Jódar… que terminó en unas disculpas amistosas.#NittoATPFinals #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/0eziEx6gvj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 19, 2026

Mientras tanto, Rafa Jódar, quien logró clasificarse para la Copa de Maestros en su primer año de profesional, una hazaña que nadie había conseguido, ha quedado eliminado tras caer precisamente ante Ben Shelton, próximo rival de Alcaraz. El madrileño puso punto final a su histórica primera participación en la Copa de Maestros tras perder los tres partidos aunque en los tres ha competido. En este último cayó en dos apretados sets, 7-6(8) y 7-5 en un duelo que duró más de dos horas. Incluso en el primer set, Rafa Jódar tuvo dos bolas de set a su favor.

Una entrega absoluta ♥️ 🇪🇸 Rafa Jódar cierra una fantástica temporada 2026 en el ATP Tour 👏👏#NittoATPFinals pic.twitter.com/0AZrLU546G — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 19, 2026

Con esta derrota, el madrileño cierra la fase de grupos sin victorias y queda matemáticamente eliminado del torneo. Sin embargo, el balance de su temporada —en la que ha escalado desde el puesto 168 hasta el Top 10 mundial— deja un gran sabor de boca, y el joven tenista español pasa página de inmediato para centrar toda su preparación en la Copa Davis de la próxima semana, donde será una de las piezas clave de la selección española.