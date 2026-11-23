Carlos Alcaraz apenas ha tenido tiempo para saborear su triunfo en las Finales ATP. Después de imponerse al alemán Alexander Zverev en Turín y cerrar la temporada como maestro de maestros, el murciano ya ha puesto rumbo a Bolonia para incorporarse a la selección española de Copa Davis. Le espera uno de los grandes desafíos que todavía tiene pendientes: conquistar con España la mítica Ensaladera, el torneo por equipos más importante del tenis mundial.

La Armada inició este domingo los entrenamientos en las pistas del SuperTennis Arena, en la Feria de Bolonia, donde se disputa desde esta semana la Final a Ocho. Alcaraz se sumará al grupo este lunes, según las previsiones, para preparar el debut del jueves ante Austria en los cuartos de final. España busca su séptimo título, con un equipo capitaneado por David Ferrer y formado también por Rafa Jódar, Daniel Mérida, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

La llegada del número uno español es el gran foco de atención de una convocatoria que aspira a dar el golpe en Italia. Ferrer no escondió su confianza en el equipo, aunque también señaló el desgaste propio de estas alturas del calendario. "Los jugadores llegan cansados físicamente porque es el final de año", reconoció el capitán, que espera que sus hombres puedan afrontar la semana con calma y competir al máximo.

"Carlos es fundamental"

La presencia de Alcaraz puede inclinar la balanza, pero el desafío no se reduce a su rendimiento individual. La Davis exige responder en eliminatorias cortas, en un formato de máxima presión y con el margen de error reducido. España necesitará que sus jugadores encuentren buenas sensaciones en la pista y que el equipo funcione como bloque, con los puntos individuales y el dobles de Marcel Granollers como piezas decisivas.

Ferrer describió la pista de Bolonia como equilibrada: "No es ni muy rápida ni muy lenta". A su juicio, esas condiciones pueden adaptarse bien a los jugadores españoles. La clave, dijo, estará en cómo se encuentren durante los próximos entrenamientos, ya que el grupo todavía no ha acumulado demasiadas horas sobre la superficie. El capitán valoró especialmente el compromiso y el ambiente del equipo en el arranque de la preparación.

"Creo que es una buena oportunidad para ganar la Copa Davis, y Carlos es fundamental para nosotros", añadió Ferrer. La frase resume tanto las aspiraciones de España como la responsabilidad que recae sobre Alcaraz. El murciano llega en el mejor momento posible, después de levantar en Turín un título que perseguía desde hace tiempo, pero también tras una semana de máxima exigencia y una temporada larga. La selección tendrá que gestionar su energía sin perder de vista que cada partido puede ser definitivo.

La alegría compartida del equipo

Los jugadores siguieron desde el entrenamiento la final de las Finales ATP. Pudieron ver el primer set del duelo entre Alcaraz y Zverev, antes de continuar con la preparación. El murciano se impuso por 6-2 y 7-6(7), un triunfo que sus compañeros celebraron como una señal ilusionante antes de reunirse con él en Bolonia.

"Nos hace mucha ilusión que alguien como Carlos consiga el Máster, que es algo realmente difícil", explicó Ferrer. El capitán destacó que Alcaraz había buscado y merecido el título y se declaró feliz por él y por su familia. Ahora, sin apenas pausa, el campeón cambia el foco: de la gloria individual en Turín a la misión colectiva de llevar a España hasta su séptima Ensaladera.

El primer obstáculo será Austria, el jueves. Después, cada eliminatoria acercará o alejará a la Armada de un título que Alcaraz aún no ha podido celebrar con España. Para Ferrer, la oportunidad está ahí. La llegada del murciano refuerza la candidatura, pero el reto exigirá algo más que una estrella: un equipo entero listo para competir.