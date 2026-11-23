El tenis mundial tiene un nuevo rey: Carlos Alcaraz. Con su victoria en la final de las ATP Finals 2026 (Copa de Maestros) ante el alemán Alexander Zverev por 6-2 y 7-6(7), el español no solo cerró una gira europea bajo techo impoluta, sino que derribó una de las barreras más exclusivas del deporte de la raqueta. A sus 23 años y 201 días, el español se ha convertido en el jugador más joven de la historia en completar el llamado "repóquer del tenis": ganar los cuatro torneos de Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) y el Torneo de Maestros.

Hasta la noche de este domingo en el Palasport Olimpico de Turín, únicamente tres leyendas masculinas formaban parte de este selecto club. Alcaraz es el cuarto. La magnitud de la hazaña de Alcaraz queda reflejada al comparar la edad con la que cada uno de ellos logró cerrar el círculo:

Carlos Alcaraz: 23 años y 201 días en el 2026 al ganar las ATP Finals Roger Federer: 27 años y 303 días tras ganar Roland Garros en el 2009 Novak Djokovic: 29 años y 14 días tras ganar Roland Garros en 2016 Andre Agassi: 29 años y 38 días tras ganar Roland Garros en 1999

Como dijo Alexander Zverev tras el partido, Alcaraz podría retirarse mañana que ya sería leyenda del tenis. Alcaraz, salvo la Copa Davis, algo que puede ganar esta semana, ya ha levantado todos los títulos más importantes. Pero lo que diferencia el camino de Alcaraz respecto al de sus predecesores es la velocidad con la que ha conquistado todas las superficies del circuito. Mientras que Agassi, Federer y Djokovic tuvieron en la tierra batida de París su último gran obstáculo —los dos últimos condicionados durante años por la hegemonía de Rafael Nadal en Roland Garros—, el español ha ido tachando objetivos con una precocidad inédita: ha superado en más de 4 años a Roger Federer.

Su escalada comenzó en el US Open de 2022, cuando con solo 19 años levantó su primer Major y se convirtió en el número 1 más joven del ranking ATP. Le siguieron Wimbledon en 2023, Roland Garros en 2024 y el Abierto de Australia para completar el Career Grand Slam. Y pudo haberlo conseguido un año antes incluso. Solo le faltaba la corona de maestro, una espina clavada tras caer en la final de 2025 ante Jannik Sinner y que ayer se sacó con autoridad tras encadenar 14 victorias consecutivas en pista cubierta (ganando de forma seguida Viena, el Masters 1000 de París y las ATP Finals). En las ATP Finals, donde están los mejores tenistas del mundo, Alcaraz sólo cedió un set, ante Ben Shelton en las semifinales. Y quizá no ha jugado al 100% tras sufrir unas molestias físicas en el segundo partido de la fase de grupos.

El logro sitúa al murciano en un escalón estadístico al que ni siquiera otros gigantes históricos pudieron acceder. Figuras de la talla de Rafael Nadal (campeón de los 4 Grand Slams, 22 en total, oro olímpico, pero sin títulos en las ATP Finals) o Pete Sampras (siete veces maestro y ganador de 14 Majors, pero sin trofeo en Roland Garros) se quedaron a las puertas de este pleno. Con apenas 23 años y toda una carrera por delante, el español ya ha completado un palmarés que a los mejores tenistas de todos los tiempos les llevó casi una década más alcanzar.