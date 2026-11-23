El tenista italiano Jannik Sinner pasará por el quirófano para tratar la lesión en la rodilla derecha que le mantiene apartado de la competición desde Wimbledon y se desplazará a Finlandia para someterse a una intervención este martes.

El italiano podría permanecer alejado de las pistas varios meses y perderse, entre otros, el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, previsto para enero.

Según adelantó la prensa local, la decisión llega después de varias semanas de tratamiento y consultas con distintos especialistas.

Sinner será intervenido por el cirujano finlandés Lasse Lempainen, que examinó al tenista durante el pasado fin de semana en Milán y está especializado en lesiones musculares y tendinosas.

El jugador, de 25 años, arrastraría una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial.

El problema comenzó a manifestarse a finales de julio, durante la reanudación de los entrenamientos en Montecarlo, después de que conquistara Wimbledon, el día 12 de ese mes, al derrotar en la final al alemán Alexander Zverev.

Desde entonces, el italiano siguió distintos tratamientos y acudió a varios especialistas para intentar recuperarse sin necesidad de pasar por el quirófano.

El pasado 10 de noviembre, Sinner señaló el Abierto de Australia como objetivo para su regreso a la competición, aunque la decisión de operarse aleja ahora esa posibilidad.

Los plazos definitivos dependerán de la intervención y de la posterior evolución durante la rehabilitación.

El italiano, que conquistó los títulos de Melbourne en 2024 y 2025, podría tener como horizonte de regreso la temporada de tierra batida, aunque todavía no hay una fecha confirmada para su vuelta a las pistas.

Desde su triunfo en Wimbledon, el transalpino se perdió los torneos de Montreal, Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos, Pekín y Shanghái, además de las Finales ATP de Turín, y anunció en octubre que no volvería a competir hasta 2027.