Jannik Sinner ya ha lanzado su primer mensaje después de pasar por el quirófano. El tenista italiano se ha pronunciado a través de sus redes sociales horas después de someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha, una operación que supone un nuevo paso en su lucha por dejar atrás los problemas físicos que arrastra desde hace meses.

El actual número dos del mundo ha explicado los motivos que le han llevado finalmente a tomar la decisión de operarse. Tanto él como su equipo habían intentado encontrar una solución mediante un tratamiento conservador, pero la evolución de la lesión no ha sido la esperada.

«En los últimos meses, junto con mi equipo, lo hemos intentado todo para tratar mi lesión sin necesidad de cirugía. Tras unos avances muy alentadores al principio, lamentablemente mi rodilla no ha respondido como todos esperábamos, por lo que hoy me he sometido a una pequeña intervención quirúrgica para mejorar el estado de mi banda iliotibial», ha escrito el italiano.

La operación se ha llevado a cabo en Finlandia y ha estado a cargo del especialista Lasse Lempainen. La intervención ha tenido como objetivo tratar la banda iliotibial, una estructura situada en la parte externa del muslo que le ha provocado importantes molestias y que ha condicionado su actividad deportiva durante los últimos meses.

Pero, más allá de explicar lo sucedido, Sinner también ha querido compartir cómo afronta esta nueva etapa. El italiano no ha escondido sus ganas de volver a competir y ha reconocido que echa de menos la pista.

«Echo mucho de menos estar en la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación junto con mi equipo. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Hasta pronto!», ha añadido en su publicación.

El Open de Australia, fuera de sus planes

La intervención abre ahora un periodo de rehabilitación para el italiano, que todavía no ha concretado públicamente una fecha para su regreso a la competición. Las previsiones apuntan a que podría necesitar varios meses para recuperarse, un plazo que le dejaría sin opciones de disputar el próximo Open de Australia.

Sinner afronta así un nuevo desafío lejos de las pistas. Su prioridad pasa ahora por completar la recuperación y volver a competir cuando las condiciones físicas se lo permitan. Mientras tanto, su primer mensaje ha servido para tranquilizar a sus seguidores y dejar claro que tiene ganas de regresar cuanto antes al tenis.