El pasado fin de semana, el Real Madrid celebró la Asamblea de Socios compromisarios con la gran novedad de Rafael Nadal, que se convirtió en nuevo miembro de la Junta Directiva tras la votación de los 1.597 socios compromisarios presentes en la sala que le recibieron entre aplausos y puestos en pie.

El tenista, socio de honor del club desde 2011 e inscrito como el socio número 67.778, tomó asiento en la mesa presidencial de la asamblea junto a Florentino Pérez, que lo colocó a su derecha. "Soy muy consciente de la responsabilidad porque el Real Madrid es una marca global. Es una responsabilidad infinita y la asumo para con el tiempo aprender y aportar para que este club siga siendo el mejor del mundo", confesó Nadal.

"Rafael es muy madridista, lo vive muchísimo. Me acuerdo de que muchas veces en Australia o Nueva York buscaba por la noche a ver dónde podía ver el partido del Madrid. Para él, el Madrid es mucho más que una simple afición, lo lleva muy dentro", señaló el tío del tenista en Onda Cero.

Sentimiento madridista

Tras presenciar la Asamblea de Socios compromisarios, el balear presenció el encuentro entre el conjunto blanco y el Celta de Vigo en el palco del Santiago Bernabéu. Lo hizo acompañado por su mujer Xisca y su hijo Rafa, que vistió la camiseta del Real Madrid. Antes de comenzar el encuentro se pudo ver al pequeño cantar el himno del equipo con la mirada cómplice de sus padres.

En los minutos finales, cuando Carlos Espí anotó el gol de la remontada, la familia celebró efusivamente y padre e hijo se fundieron en un gran abrazo al que posteriormente se unió Xisca. En la asamblea, Rafa Nadal había explicado la herencia madridista: "El Real Madrid me ha acompañado durante toda mi vida, es algo que se transmite de padres a hijos".

🤍 𝑼𝒏 𝒂𝒎𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝒉𝒊𝒋𝒐𝒔. El primer día de los Nadal en su Real Madrid. #ElDíaDespués #LaCasaDelFútbol @RafaelNadal pic.twitter.com/ylVgE7sEtG — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 23, 2026

El grupo de Whatsapp

Unas declaraciones que han sido confirmadas por su tío, Toni Nadal, en Onda Cero. "Él es un seguidor por encima de todo del Madrid. Lo que lleva escudo y ya ha influido a su hijo para que siga los mismos pasos. Ahí sí que va a salir un madridista más seguro", afirmó.

"Va a salir igual que su padre. Mi sobrino tiene un chat con sus primos y la familia está dividida porque hay una parte de la familia que es del Barcelona y otra parte que es del Madrid. Mis hijos son del Barcelona y mi hijo cuando le hace algún comentario que no le gusta lo saca del chat a mi hijo", reveló Toni Nadal ante los micrófonos.

"Me viene y me dice: 'Otra vez me ha vuelto a sacar porque le he hecho una broma'. Cuando el Madrid ha perdido algo, fuera del chat y lo castiga unos días", cerró la anécdota.

Unión a la Junta Directiva

Rafa Nadal se incorpora a la Junta Directiva del Real Madrid en un movimiento impulsado por Florentino Pérez con implicaciones políticas y sucesorias dentro del club. La decisión afecta a figuras de la oposición interna, como el empresario Enrique Riquelme —quien obtuvo un 35 % de los votos en las últimas elecciones y cuenta con una sede frente al estadio Santiago Bernabéu—.

El propio tenista balear ha reconocido en el pasado que, a nivel conceptual, presidir el Real Madrid es un reto "precioso y motivacional", aunque siempre ha matizado su respeto absoluto hacia la figura de Florentino Pérez —"Tenemos el mejor presidente posible"—. Con la entrada de Rafa Nadal en la Junta Directiva del Real Madrid, el posible salto a la presidencia del Real Madrid se haría con más naturalidad y sin saltarse ningún escalón.