Carlos Alcaraz sigue siendo la gran incógnita de España en la Final a Ocho de la Copa Davis que se disputa esta semana en Bolonia. El murciano ha dado un paso adelante en su recuperación, entrenando este miércoles junto a Marcel Granollers —con quien ha trabajado el dobles—, pero todo apunta a que será reservado para el estreno frente a Austria.

Así, Rafa Jódar y Dani Mérida se perfilan como los encargados de disputar los partidos individuales este jueves, en una decisión que busca proteger al campeón de las ATP Finals y mantener intactas sus opciones de cara a una hipotética semifinal, contra el ganador de la eliminatoria entre Gran Bretaña y Alemania.

El plan del capitán David Ferrer pasa por administrar los esfuerzos de su principal estrella, que llegó a Bolonia con molestias en el isquiotibial izquierdo después de una exigente semana en Turín. Alcaraz conquistó el título de maestro, pero acabó el torneo con el cuerpo castigado y la necesidad de recuperar fuerzas antes de afrontar la fase final de la Copa Davis.

Alcaraz se prueba con Granollers

La imagen de Alcaraz entrenándose con Marcel Granollers ha alimentado las expectativas sobre su posible participación en el dobles. El murciano ha compartido pista con el especialista español, que habitualmente forma pareja con Pedro Martínez, en una sesión que apunta a la posibilidad de reservar al número uno del equipo para el tercer partido de la eliminatoria.

La decisión no está cerrada, pero el escenario más probable es que Alcaraz no dispute los individuales contra el combinado austriaco. El tenista de El Palmar todavía debe comprobar cómo responde su pierna a los esfuerzos y no quiere dar nada por hecho, después de haber reconocido que apenas había podido tocar bola desde su llegada a Bolonia.

Ferrer mantiene la prudencia. La prioridad es que Alcaraz llegue en las mejores condiciones posibles a una competición en la que España aspira a conquistar su séptima Ensaladera, que sería la primera para el murciano.

Jódar y Mérida, al frente de España

Si se confirma la ausencia de Alcaraz en los individuales, Rafa Jódar y Dani Mérida serán los encargados de buscar los dos puntos que permitan a España acceder a las semifinales. Ambos ya han trabajado juntos en los entrenamientos y se perfilan como la apuesta de Ferrer para el cruce de este jueves.

Jódar asumiría el papel de número uno del equipo, mientras que Mérida disputaría el segundo individual. El joven tenista entró en la convocatoria en sustitución de Alejandro Davidovich, lesionado, y afronta una oportunidad importante en su primera fase final de la Copa Davis.

La apuesta tiene sus riesgos. Los dos jugadores deberán asumir la responsabilidad de una eliminatoria a vida o muerte, ante una Austria que cuenta con especialistas capaces de complicar el estreno español. Sin embargo, David Ferrer confía en la profundidad de su equipo y en que sus jóvenes tenistas puedan responder a la exigencia.

La semifinal, en el horizonte

España debutará ante Austria este jueves, no antes de las 17:00 horas, en Bolonia. Si consigue superar los cuartos de final, se enfrentará el sábado al ganador del duelo entre Alemania y Gran Bretaña.

La posibilidad de un enfrentamiento ante Alexander Zverev convierte la semifinal en un objetivo especialmente atractivo para Alcaraz. El murciano quiere ayudar a España a levantar el trofeo, pero sabe que su estado físico marcará el camino.

Por ahora la cautela manda. Carlitos ha vuelto a entrenarse, ha probado el dobles con Granollers y mantiene viva la esperanza de competir. Pero el plan más probable es que descanse ante Austria y espere su oportunidad en una semifinal que podría resultar decisiva para el sueño español de volver a ganar la Ensaladera de Plata siete años después.