Jannik Sinner no podrá disputar el Abierto de Australia de 2027. La organización del torneo ha confirmado este jueves que el italiano, campeón en Melbourne en dos ocasiones (2024 y 2025), se perderá el primer Grand Slam del curso tras someterse a una operación de rodilla. La noticia prolonga una etapa especialmente complicada para el número dos del mundo, que no compite desde que conquistó Wimbledon en julio pasado y que ahora ve cómo se esfuma también su regreso en el torneo aussie.

La ausencia, que ya se esperaba después de que el tenista anunciara la intervención, cierra la puerta a una de las grandes citas de su calendario. Sinner buscaba volver a Melbourne para competir por un tercer título. En cambio, tendrá que afrontar la recuperación sin la referencia inmediata de un torneo que ha marcado algunos de sus mayores éxitos.

La operación confirma la baja de Melbourne

Andrew Abdo, director ejecutivo de Tennis Australia, explicó que la organización se había mantenido en contacto con el equipo del jugador y que había recibido la confirmación de que no estaría en el torneo. "No podrá participar en el Abierto de Australia en enero tras su reciente operación", señaló en el comunicado. Abdo añadió que Sinner espera regresar a Melbourne en 2028.

El italiano había comunicado el martes que se sometió a una intervención menor por las molestias persistentes en la rodilla derecha. Según explicó, durante los últimos meses intentaron encontrar una solución sin pasar por el quirófano, pero la articulación no respondió como esperaban. Tras anunciar la operación, dijo que echaba de menos competir y que comenzaría la recuperación junto a su equipo.

La baja en Australia no supone solo perderse un torneo. También aplaza el momento en que Sinner podrá volver a medir su nivel frente a los mejores y comprobar cómo responde su cuerpo tras varios meses sin jugar. Por ahora, la prioridad pasa por recuperarse de la intervención y completar el proceso con su equipo. No hay una fecha de regreso confirmada en la información difundida por el torneo.

Sin competir desde su triunfo en Wimbledon

La última aparición de Sinner en el circuito fue la final de Wimbledon, que ganó en julio. Desde entonces, las molestias en la rodilla lo han mantenido apartado de las pistas. La operación supone un nuevo giro en esa pausa y deja al italiano sin uno de los primeros grandes objetivos de 2027, después de haber cerrado de forma anticipada su temporada.

El contraste con el inicio del año es notable. Sinner había encadenado una campaña extraordinaria, con triunfos en los cinco primeros torneos Masters 1000 que disputó en 2026, una serie que lo situó entre los protagonistas de la temporada. Después llegó Wimbledon y, más tarde, el problema físico que interrumpió su continuidad. La lesión ha convertido el cierre de año en una lucha por recuperar la rodilla y no en una carrera por sumar títulos.

Alcaraz y Zverev, en el foco de la clasificación

La ausencia también tiene consecuencias en la pelea por los primeros puestos del ranking. Durante el tiempo que Sinner ha estado fuera, Alexander Zverev lo ha superado en la clasificación mundial, mientras Carlos Alcaraz figura en el tercer lugar. La falta de competición en Melbourne podría dificultar que el italiano recupere terreno pronto, aunque su posición dependerá también de los resultados de sus rivales y del calendario posterior.

Sinner afronta así otro golpe en una temporada que había comenzado con una racha histórica y que terminó antes de lo previsto. Melbourne tendrá que esperar: el torneo en el que levantó dos trofeos será esta vez una cita que seguirá desde fuera, mientras se centra en volver a la pista cuando la recuperación se lo permita. La incógnita ahora es cuándo podrá competir de nuevo y si la operación le permitirá dejar atrás las molestias que han marcado estos últimos meses.