El equipo español de tenis se enfrenta hoy, jueves 26 de noviembre, a Austria en los cuartos de final de la Copa Davis. La eliminatoria se disputa en Bolonia, sede de la Final a Ocho, y comenzará no antes de las 17:00 horas (horario peninsular español).

El encuentro podrá verse en España a través de Movistar Plus+, tanto en televisión como en sus opciones de emisión en directo: canales Movistar Plus+ (dial 8) y M+ Deportes 2 (64). La hora prevista corresponde al inicio de la eliminatoria, por lo que el desarrollo de los partidos puede prolongar la jornada.

El conjunto capitaneado por David Ferrer afronta el cruce con un objetivo claro: conseguir el pase a las semifinales y mantener sus opciones de levantar por séptima vez en su historia la Ensaladera de Plata. España llega a la fase decisiva después de superar las rondas clasificatorias y buscará avanzar en un torneo que reúne a las ocho mejores selecciones del mundo en la ciudad del norte de Italia.

Horario del España-Austria de la Copa Davis

El primer partido entre Austria y España está programado para este jueves 26 de noviembre, no antes de las 17:00 horas. La eliminatoria se jugará en el SuperTennis Arena de BolognaFiere, en Bolonia. Es el último de los dos cuartos de final previstos para este jueves, pues Gran Bretaña y Alemania se enfrentan antes en la sesión diurna.

La hora anunciada marca el inicio previsto del cruce, aunque la duración del duelo anterior puede influir en el comienzo efectivo de la sesión de tarde. También conviene tener en cuenta que la eliminatoria no es un único partido: el resultado se decide en varios enfrentamientos, de modo que la jornada puede extenderse si los marcadores están igualados.

Dónde ver por televisión y online el España-Austria

La retransmisión en España estará disponible en Movistar Plus+. Los abonados podrán seguir la eliminatoria en directo a través de los canales y servicios de la plataforma que emitan la Copa Davis. La cobertura online dependerá de la aplicación y del acceso asociado a la suscripción.

La televisión puede variar según el país. En Austria, el torneo se ofrece a través de ORF y OETV, mientras que la organización de la Copa Davis recoge las distintas señales internacionales para esta fase final. Por tanto, quienes sigan el encuentro desde fuera de España deben consultar la programación local.

La eliminatoria, a un paso de las semifinales

España y Austria se juegan el pase a la siguiente ronda en un formato de eliminatoria directa: quien gane continuará en la lucha por el título —con el cruce de semifinales ante el ganador de la eliminatoria entre Alemania y Gran Bretaña— y quien pierda quedará fuera de la competición. La Final a Ocho se celebra en Bolonia del 24 al 29 de noviembre, con los cuartos de final repartidos durante la semana y las semifinales y la final en el tramo final del torneo.

El equipo español está dirigido por David Ferrer y cuenta con Carlos Alcaraz entre sus convocados, aunque la composición de cada enfrentamiento y el orden de juego se determinan antes de saltar a pista. En principio será el partido de Dani Mérida contra Lukas Neumayer, que abrirá los cuartos de final. A continuación se jugará el segundo punto, entre Rafa Jódar y Jurij Rodionov. En caso de que fuera necesario, habría un dobles entre Alcaraz y Marcel Granollers frente a Neil Oberleitner y Lucas Miedler.

Austria, que nunca ha ganado la Copa Davis, llega al cruce con la misma meta: alcanzar las semifinales y dar un paso más hacia el título. La eliminatoria se resolverá con los partidos individuales y, si hace falta, el dobles, por lo que cada punto puede resultar decisivo. El equipo que se imponga seguirá en el cuadro de la Copa Davis; para España, ganar hoy supondría mantenerse entre las cuatro selecciones que pelearán por la Ensaladera en Bolonia.