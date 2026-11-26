España ya está en semifinales de la Copa Davis. Rafa Jódar ha certificado la clasificación de la Armada tras protagonizar una gran remontada frente al austríaco Jurij Rodionov, al que ha derrotado por 2-6, 6-0 y 6-1 en el segundo individual de los cuartos de final disputados en Bolonia. El madrileño ha reaccionado después de un primer set complicado y ha terminado imponiéndose con autoridad para dar el segundo punto al equipo capitaneado por David Ferrer. El triunfo se suma al conseguido previamente por Dani Mérida ante Joel Schwärzler y permite a España alcanzar la siguiente ronda sin necesidad de recurrir al dobles.

Por tanto, la selección española se enfrentará el próximo sábado a Gran Bretaña, que consiguió eliminar a Alemania, en busca de un puesto en la final. La Armada alcanza por segunda edición consecutiva las semifinales del torneo y mantiene vivo el objetivo de conquistar su séptima Ensaladera, después de perder la final de la pasada temporada frente a Italia.

¡ESPAÑA SEMIFINALISTA! 🇪🇸💥 Rafa Jódar remontó y derrotó a Jurij Rodionov por 2-6, 6-0 y Con este resultado, su país batió a Austria por 2-0. Ahora, en la siguiente instancia, se enfrentarán a Gran Bretaña.#CopaDavis l @RFETenis pic.twitter.com/OQv2Q5y2wn — Copa Davis (@CopaDavis) November 26, 2026

Jódar reacciona tras un primer set complicado

El encuentro de Rafa Jódar comenzó con dificultades. El madrileño no consiguió encontrar inicialmente su mejor versión y Rodionov aprovechó la situación para llevarse el primer parcial por 2-6. El austríaco consiguió imponer su ritmo y puso en aprietos al español, que se veía obligado a reaccionar si quería evitar que la eliminatoria volviera a complicarse para el equipo de David Ferrer.

La respuesta del tenista del Club de Tenis Chamartín fue contundente. Lejos de acusar el golpe de haber perdido el primer set, Jódar elevó notablemente su nivel y firmó una segunda manga prácticamente perfecta. El español no concedió ningún juego a su adversario y le endosó un contundente 6-0 que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Un punto impresionante de Rafa Jódar 😮‍💨 El español ganó el segundo set por 6-0 para igualar el partido. ¿Completará la remontada? 🤔#CopaDavis l @RFETenis pic.twitter.com/zjS81KKnFl — Copa Davis (@CopaDavis) November 26, 2026

El madrileño había conseguido darle la vuelta a la dinámica del partido y Rodionov ya no encontró argumentos para frenar su progresión. La superioridad del español se mantuvo en el tercer set, en el que volvió a controlar los intercambios y aprovechó las dificultades de su rival. Jódar terminó cerrando el parcial por 6-1 y selló una remontada que permitió a España certificar su clasificación para semifinales.

La actuación del joven tenista volvió a demostrar su capacidad para responder en un escenario de máxima exigencia. Con 20 años, Jódar asumió la responsabilidad de disputar el segundo punto de una eliminatoria decisiva y resolvió el compromiso después de superar un inicio adverso. Su triunfo, además, llegó una semana después de su participación en las Finales ATP, donde se despidió de la fase de grupos tras caer ante Ben Shelton.

Mérida y Jódar lideran a una España de presente y futuro

La clasificación española se había empezado a construir con la victoria de Dani Mérida, que abrió la eliminatoria con un triunfo por 6-4 y 6-4 ante Joel Schwärzler. El madrileño, de 22 años, había entrado en la convocatoria a última hora por la lesión de Alejandro Davidovich y respondió a la confianza de David Ferrer con el primer punto de la serie.

La actuación de ambos jóvenes permitió a España resolver los cuartos de final en los dos individuales. Mérida y Jódar ya habían conseguido victorias en la eliminatoria clasificatoria disputada frente a Chile el pasado mes de septiembre y han vuelto a responder en una cita de máxima importancia para el equipo nacional.

Junto a Carlos Alcaraz, ambos representan una parte fundamental de la formación española en esta edición de la Copa Davis. El murciano, flamante campeón de las Finales ATP, no necesitó saltar a la pista ante Austria, ya que Ferrer pudo reservarlo después de que sus compañeros consiguieran los dos puntos individuales.

La victoria por la vía rápida también permitirá al número uno español disponer de más tiempo de descanso y recuperación antes de las semifinales. Alcaraz podrá participar en los individuales y también existe la posibilidad de que dispute el dobles junto a Marcel Granollers si la eliminatoria llega igualada a ese tercer encuentro.

Gran Bretaña, próximo obstáculo para alcanzar la final

El siguiente rival de España será Gran Bretaña, que consiguió eliminar a Alemania en los cuartos de final. La victoria británica evita que se repita una posible confrontación entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, después de que el alemán quedara fuera de la competición.

El murciano tendrá ahora enfrente a Arthur Fery, situado en el puesto 32 del ranking mundial y semifinalista en la última edición de Wimbledon, según los datos facilitados. La eliminatoria del sábado supondrá un nuevo desafío para una selección española que ha conseguido avanzar sin necesitar el desempate ante Austria.

España buscará ahora alcanzar la final y pelear por su séptimo título de la Copa Davis. El equipo nacional viene de perder la final del año pasado ante Italia, que conquistó aquella edición sin perder ningún partido y sin necesitar el dobles en ninguna de sus eliminatorias.

La remontada de Jódar y el triunfo inicial de Mérida han permitido a la Armada superar el primer gran obstáculo en Bolonia. Con Alcaraz descansado y dos jóvenes tenistas que han respondido en los momentos decisivos, España ya prepara una semifinal en la que tendrá que volver a demostrar su capacidad para competir por el título.