España ha comenzado con buen pie su andadura en la Final 8 de la Copa Davis que se disputa en Bolonia (Italia). El tenista madrileño Dani Mérida ha conseguido este jueves el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final frente a Austria después de imponerse con autoridad a Joel Schwärzler por un doble 6-4. Una victoria de enorme importancia para el equipo capitaneado por David Ferrer, que se queda a un solo triunfo de sellar su clasificación para las semifinales, donde ya espera Gran Bretaña.

Mérida, de 22 años, ha respondido a la confianza del seleccionador en un momento especialmente importante para el equipo español. Recordemos que el madrileño entró en la convocatoria a última hora, después de que Alejandro Davidovich tuviera que causar baja por lesión. De hecho, el jugador recibió la llamada de David Ferrer mientras se encontraba de vacaciones. Una incorporación inesperada que, sin embargo, no le ha impedido ofrecer un rendimiento sobresaliente en su estreno en esta fase decisiva de la competición.

El triunfo ante Schwärzler confirma también el buen balance del madrileño en la Copa Davis. Mérida ha disputado dos encuentros individuales en la máxima competición por países y ha ganado los dos. Su anterior participación tuvo lugar el pasado mes de septiembre, durante la eliminatoria frente a Chile, en la que también consiguió sumar un punto para España.

Una derecha demoledora para romper la igualdad

El partido de este jueves no comenzó de la manera más sencilla para el tenista español. Schwärzler, un jugador zurdo de 20 años y situado en el puesto 170 del ranking mundial, consiguió mantener la igualdad durante los primeros compases y obligó a Mérida a trabajar desde sus primeros turnos de servicio. El español tuvo que salvar dos bolas de rotura en sus dos primeros juegos con el saque, pero supo mantener la calma y evitar que su rival tomara ventaja.

La apuesta del capitán austríaco, Jürgen Melzer, pasaba por situar a Schwärzler como segundo jugador individual de la eliminatoria, una decisión con la que intentaba sorprender a España. El joven tenista llegaba sin experiencia en una cita de esta dimensión, acostumbrado principalmente a competir en torneos de categoría Challenger. Sin embargo, el madrileño tampoco acusó la responsabilidad de abrir la eliminatoria.

Dani Mérida no falló ahora si Rafa Jodar no falla no habrá que gastar la bala del Granollers Carlos Alcaraz.

España está a uno con Austria de pasar a SF de Copa Davis. Vamos España 👋🏻 pic.twitter.com/QwixzPdqpl — ཛ〽️♪╚♪º/▌ ✧ 𝕏 (@emilioantonio08) November 26, 2026

Mérida fue creciendo con el paso de los juegos y encontró en su derecha una de sus principales armas para desbordar al austríaco. La primera manga se mantuvo igualada hasta el noveno juego, cuando el español consiguió romper por primera vez el servicio de su adversario. Fue la única oportunidad de break que tuvo en ese set y supo aprovecharla para colocarse por delante. Con su saque, cerró el parcial por 6-4.

Con el primer set en el bolsillo, el madrileño afrontó la segunda manga con mayor confianza. Mejoró sus prestaciones con el servicio y mantuvo la solidez que había mostrado durante el tramo final del primer parcial. Schwärzler, por su parte, comenzó a acusar la presión y perdió consistencia ante un rival que no estaba dispuesto a concederle oportunidades.

El momento decisivo llegó en el quinto juego del segundo set. Mérida volvió a encontrar la manera de romper el servicio del austríaco y consiguió una ventaja que resultaría definitiva. Sin necesidad de asumir riesgos innecesarios, el español administró su renta hasta cerrar el encuentro con otro 6-4. Un doble 6-4 que permite a España adelantarse en la eliminatoria y deja a Austria contra las cuerdas.

La actuación del madrileño adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que llegó a la convocatoria prácticamente sobre la bocina. En una entrevista concedida a Marca, el propio jugador había asegurado que, si tenía que saltar a la pista, estaría preparado. Este jueves ha cumplido su palabra con una victoria que coloca a la Armada en una posición inmejorable para alcanzar las semifinales.

Jódar, a un paso de sentenciar la eliminatoria

Ahora será el turno de Rafa Jódar, que se enfrentará a Jurij Rodionov en el segundo individual de la eliminatoria. El joven español también conoce ya lo que significa competir en la Copa Davis, después de debutar en septiembre frente a Chile con una contundente victoria por 6-0 y 6-2 ante Cristian Garín. Si consigue repetir aquella actuación, España certificará su clasificación sin necesidad de recurrir al dobles.

Carlos Alcaraz, flamante Maestro tras conquistar las Finales ATP el pasado domingo, permanece reservado para el eventual partido de dobles junto a Marcel Granollers, en caso de que Austria consiga igualar la eliminatoria. La selección española busca así resolver el cruce cuanto antes y evitar que la clasificación tenga que decidirse en el tercer encuentro.

En semifinales ya espera Gran Bretaña, que consiguió eliminar a Alemania, con Alexander Zverev en sus filas, después de imponerse en el decisivo encuentro de dobles. El conjunto británico será el próximo obstáculo de España si la Armada consigue cerrar este jueves su clasificación.

La selección nacional aspira a seguir una senda similar a la de Italia, campeona de la pasada edición de la Copa Davis y que logró el título sin perder ningún partido y sin necesitar el dobles en ninguna de sus eliminatorias. Por ahora, Mérida ha cumplido con su cometido y ha colocado a España a un paso de las semifinales. La responsabilidad pasa ahora a Rafa Jódar, que tendrá en su raqueta la posibilidad de cerrar el pase.