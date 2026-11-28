España disputará la final de la Copa Davis por segundo año consecutivo después de superar este sábado a Gran Bretaña en las semifinales de la Final a Ocho, que se celebra en Bolonia. Rafa Jódar abrió la eliminatoria con una victoria ante Cameron Norrie (6-2 y 7-5) y Carlos Alcaraz certificó el pase al imponerse a Arthur Fery (6-2 y 6-1). De esta forma, la selección capitaneada por David Ferrer resolvió el cruce en los dos partidos individuales y evitó tener que jugar el dobles.

El equipo español buscará este domingo (a partir de las 15:00 horas) su séptima Ensaladera frente a Italia, anfitriona del torneo y campeona en las tres últimas ediciones. Los transalpinos tratarán de prolongar la racha con un cuarto título consecutivo. La final repetirá así el duelo del año pasado, cuando Italia se impuso por 2-0. España tendrá que afrontar el último partido de la competición ante una selección que conoce bien la presión de estas citas y que contará con el apoyo del público de Bolonia.

Jódar toma la iniciativa

Rafa Jódar, que afrontaba por primera vez el punto inicial de una eliminatoria de Copa Davis, respondió con autoridad ante Cameron Norrie, exnúmero ocho del mundo y actualmente situado en el puesto 52 del ranking ATP. Jódar se mostró cómodo desde el fondo de la pista, llegó con solvencia a los golpes del británico y marcó el ritmo desde el comienzo.

La primera manga se encaminó con una rotura en el quinto juego. Tras confirmar el quiebre, Jódar volvió a arrebatar el servicio al británico y cerró el parcial con cinco juegos consecutivos en 32 minutos. Su solidez y capacidad para sostener los intercambios complicaron a Norrie, que no encontró continuidad para frenar el avance del español. El madrileño mantuvo la iniciativa y apenas concedió opciones en ese primer set.

El segundo parcial exigió más. Rafa volvió a romper pronto y se colocó 3-1, pero Norrie aprovechó su primera oportunidad de quiebre en todo el partido para igualar el marcador a cuatro. El británico sostuvo después su servicio y el encuentro pareció acercarse al desempate. Jódar buscó responder de inmediato y llegó a disponer de tres opciones de rotura, pero su rival logró salvarlas y prolongó la incertidumbre.

Going the distance 😮‍💨 Cameron Norrie wins a marathon point against Rafael Jodar 🏃#DavisCup pic.twitter.com/to5pam6py9 — Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2026

El madrileño no dejó de insistir. Cuando el tie-break parecía cada vez más probable, encontró una nueva oportunidad y, a la segunda, quebró el saque de Norrie. Ya con el partido en sus manos, necesitó dos puntos de partido para firmar el 7-5 y dar a España la ventaja en la eliminatoria. Una victoria que permitía que Alcaraz saltara a la pista con la posibilidad de cerrar la clasificación en el segundo individual.

Alcaraz cierra la semifinal

Con el primer punto ya en el marcador, Carlos Alcaraz se midió a Arthur Fery, número 32 del ranking ATP. El murciano, tercero del mundo, resolvió el encuentro en una hora y 13 minutos, poniendo fin a la semifinal con un contundente 6-2 y 6-1. Su triunfo cerró la serie y confirmó el pase español sin necesidad de recurrir al dobles.

Carlos Alcaraz putting on a show 🍿#DavisCup pic.twitter.com/ga0ekX59zr — Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2026

Alcaraz tomó ventaja en el primer set con dos roturas y llegó a situarse 5-1. Fery recuperó uno de los quiebres, pero el español mantuvo la calma y cerró la manga al resto. En la segunda, abrió con un 3-0 que marcó el rumbo del partido. Aunque dejó escapar dos opciones de rotura en el juego siguiente, volvió a quebrar el servicio del británico y remató con un juego en blanco.

A classy win for Carlos Alcaraz 👏 He sees his team through to the final in straight sets 🇪🇸#DavisCup pic.twitter.com/Yt07aUpPfa — Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2026

El triunfo confirmó el pase español y dejó a la selección a un solo partido de conquistar su séptimo título. España ganó la Copa Davis en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019, y ahora tendrá que superar a una Italia que llega como campeona vigente y que jugará la final ante su público. La Armada tendrá así la oportunidad de cerrar la competición con una nueva Ensaladera, un año después de caer ante los italianos en la final de 2025.