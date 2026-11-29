Carlos Alcaraz se ha impuesto este domingo al italiano Flavio Cobolli, por 6-2 y 7-6 (4), para forzar el desempate en la final de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia y que se resolverá en el partido de dobles, después de que Rafa Jódar perdiera el primer encuentro contra Lorenzo Musetti tras un duelo de más de tres horas de duración.



La pugna por la Ensaladera se zanjará en el partido de dobles. Los capitanes de ambos equipos, David Ferrer y Filippo Volandri, han decidido finalmente modificar las parejas que jugarán este tercer partido decisivo: será el propio Alcaraz quien forme pareja junto a Marcel Granollers —y no Pedro Martínez, como estaba previsto—, mientras que el dúo transalpino será el formado por Andrea Vavassori y Musetti, que se impuso a Jódar en un primer partido larguísimo, con lo que Matteo Berrettini finalmente no jugará.

Alcaraz resuelve con solvencia

Alcaraz cumplió con su parte, venciendo a un jugador al que ya ganó en dos ocasiones con anterioridad, una de ellas la semana pasada en las Finales ATP, y dio el punto clave a España tras la derrota de Jódar. El escenario de un partido a otro parecía haber cambiado por completo. Mientras que en el primer encuentro, la afición fue un auténtico quebradero de cabeza para el de Leganés, en el duelo del murciano, éste recibió elogios del público.

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El segundo partido de la final no dejó espacios para la sorpresa. Carlitos salió al rescate de España, se mostró decisivo, efectivo y acertado, ante un rival que se hizo pequeño y que se frustró al no encontrar forma de responder. El de El Palmar enmudeció al Supertennis Arena de Bolonia, que guardaron energías para el partido de dobles, y cerró la primera manga en menos de media hora.

Cobolli no encontró la forma de superar la superioridad de su contrincante, como ya le ocurrió en Turín. El romano no logró cosechar ninguna victoria este año en el torneo entre naciones, después de que el año pasado fuera uno de los principales artífices de la cuarta Ensaladera italiana. El español metió una marcha más y se lanzó directo a por el triunfo, aunque su rival consiguió hacerle break, que se celebró como si de una victoria se tratase, y alargó la segunda manga al desempate tras salvar dos bolas de partido.

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Todo quedó abierto a un tercer duelo, en el que España busca la revancha después de que el año pasado Italia les arrebatara el título. Alcaraz vengó, de alguna forma, a su compañero Jódar, que fue remontado por un aguerrido Musetti, quien mostró un nivel muy alto y se erigió como el líder de Italia en esta Copa Davis, después de ganar los cuatro partidos que disputó.

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Los italianos buscarán ampliar su dominio con un cuarto título seguido, mientras que España tratará de recuperar el trofeo, su séptimo, que no gana desde 2019. Ambas selecciones se enfrentaron en catorce ocasiones, con un balance de ocho victorias para los italianos y seis para los españoles.