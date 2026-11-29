El italiano Lorenzo Musetti se ha impuesto, tras una dura batalla de más de tres horas, al español Rafa Jódar para dar el primer punto a su país en la final de la Copa Davis y dejar todo abierto para el segundo partido, que enfrenta a Flavio Cobolli y a Carlos Alcaraz, quien tratará de empatar la eliminatoria.

El encuentro se resolvió en tres sets (6-7 (4), 6-2, 6-1) después de un encuentro maratoniano, que se prolongó durante tres horas y un minuto en las que el transalpino logró remontar, con el apoyo de su afición, y pasarle el testigo a Cobolli.

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Italia está a una victoria de conseguir su quinta Ensaladera —la cuarta consecutiva—, mientras que España tratará de llevar la eliminatoria al tercer partido, que se disputaría en la modalidad de dobles.

Jódar se sobrepone en el primer set

El primer juego del partido ya fue la antesala de lo que sería el set inicial. Intercambios largos, muy disputados y resueltos por detalles, con una grada totalmente entregada a su gladiador.

Italia sufrió mucho para llegar a la final, al estar a punto de caer ante Corea del Sur y República Checa, pero lo cierto es que su público no falló. Los aficionados sacaron de quicio a Jódar con interferencias y gritos entre primeros y segundos saques.

No es la primera vez que Jódar juega con el público italiano en contra. En el Masters 1000 de Roma, la primera vez que llegó a los cuartos de final en tierra batida, el madrileño se enfrentó a Luciano Darderi en un estadio que parecía una olla a presión, tal y como ocurrió este domingo. Sucumbió aquella vez.

Loro estuvo muy acertado en el comienzo con el resto, sacó provecho de su poderoso revés a una mano, con el que brilló, y fue apoyado por los miles de compatriotas que le empujaron hacia la victoria. El italiano rompió el segundo saque de su rival, determinante, e hizo valer los suyos para ponerse 4-1 en el marcador después de media hora.

Después de que Jódar salvara tres bolas de break, consiguió carburar, apoyarse en los tímidos "¡Vamos, Rafa!" que le proferían los españoles desde la grada, y darle la vuelta a la situación. Cogió fuerzas de donde pudo, fue encontrando su juego y remontó un 5-2 para llevar la primera manga al desempate, no sin antes sufrir un susto.

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El de Leganés tuvo que ser atendido cuando iba 6-5 arriba y 30-30 en el marcador después de sentir molestias en su tobillo derecho, por lo que recibió asistencia médica. No le frenó en su intento de remontada, cogió impulso y se adjudicó un primer parcial agónico, en el que la garra y el arrojo que demostró fueron recompensados.

Musetti se crece

Se creció al comienzo de la segunda manga el español, pero Musetti se vino muy arriba, cogió la delantera y le dio la vuelta a la situación. Neutralizó la reacción de su rival y no le temblaron las manos.

El segundo set se cerró, después de dos horas y cinco minutos, por 6-2 para el transalpino, pese a que Jódar siguió peleando. Muso fue muy certero con los golpes, volvió a erigirse como el héroe del combinado transalpino. Tras romperle el servicio hasta en tres ocasiones, cerró la manga en su primera bola de set.

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El italiano encadenó nueve parciales seguidos ganados. Jódar volvió a no encontrarse, estuvo errático y a su rival le entraba todo. Tras pasar por el vestuario entre el segundo y tercer set, al contrario que Musetti, que se quedó en la pista, Jódar salió con Alcaraz detrás, animándole.

Pero Musetti volvió otra vez a tomar la iniciativa y doblegó a Jódar. Este, de nuevo incomodado por la afición, que no cesó en mostrar abiertamente su intención de faltar al respeto al español, buscó de todas las maneras dar la vuelta al partido, aunque en vano.

Musetti aprovechó sus oportunidades ante un Jódar aguerrido, que no se rindió. Poco pudo hacer ya ante un rival ya crecido, intratable, que cerró la tercera manga por 6-1.

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Alcaraz tendrá la oportunidad de vengar a Jódar para dar el punto a España y dejar que se resuelva todo en el partido de dobles, en el que, según las alineaciones anunciadas, jugarían Marcel Granollers y Pedro Martínez contra Andrea Vavassori y Matteo Berrettini, si bien los capitanes pueden modificarlo tras el segundo partido.