Mae de la Concha, la comunista de Podemos que "no llega a fin de mes" con 82.000 euros al año

Mae de la Concha, exdiputada del Congreso por Podemos y actual líder del partido en Baleares ha revolucionado la opinión pública con sus últimas declaraciones sobre su salario. La consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación del gobierno de las islas ha dicho que, pese a que cobra 60.000 euros al año de sueldo, "si le quitasen el plus de residencia de 22.000 euros no llegaría a fin de mes".

La política de extrema izquierda no está empadronada en Mallorca, cosa que le viene fenomenal porque así percibe el suplemento salarial para los que viven fuera. De la Concha no ha querido renunciar a seguir viviendo en Menorca donde tiene su casa habitual. Un hecho comprensible si te van a premiar por no vivir en la ciudad de las ensaimadas con 22.000 euros.

El descaro con el que esta líder comunista, feminista y ecologista confesa ha criticado un salario anual que suma 82.000 euros brutos anuales ha generado turbulencias políticas y sociales. No es para menos. La consejera pija de Agricultura ha pasado de ser librera en un establecimiento a conseguir un estatus social digno del podemismo más cínico.

Mae de la Concha tiene disponible 6.833 euros mensuales y sin contar las dietas. Hay que tener en cuenta que tampoco tiene que justificar los gastos del plus de residencia, por lo que la consejera tiene manga ancha para tirar la casa por la ventana si se le antoja. Porque lo que es en necesidades básicas como comprar comida en el supermercado tampoco despilfarra.

Mae de la Concha en un almuerzo invitada por empresarios locales

El alto cargo que ostenta siendo Consejera de Agricultura le permite degustar cada dos por tres los productos de la tierra. En su día a día político es invitada a eventos regionales donde los isleños le ofrecen desde paellas, pescado, mariscos y postres de alta cocina para deleite de la política leninista.

Mae de la Concha observa cómo cocinan una paella

Pasea su condición de poderosa con orgullo por Mallorca, Ibiza y Menorca. Se sienta a la mesa con todo aquel que la invita, pero ella no parece notar el ahorro que le supone su alto cargo. Tampoco debe tirar de cartera en el barco que la lleva hasta Menorca dado que los desplazamientos los tiene cubiertos.

De la Concha se deja ver dando charlas sobre el Cambio Climático a los niños mallorquines a los que recomienda contaminar lo menos posible y utilizar transporte sostenible, eléctrico y ultraecológico.

Molt satisfets de la jornada escolar de la #COP25 a Palma. Hem explicat als joves la importància de consumir producte #km0, ja que és el més sostenible i el que deixa manco petjada ecològica. Un gust veure la implicació dels alumnes a href="https://t.co/dKZffhM4Ao">pic.twitter.com/dKZffhM4Ao — Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació (@AgriculturaGOIB) December 13, 2019

Sin embargo, lo que no le dice a los niños es que coge un barco rumbo a su casa cada vez que puede. En esos casos, Mae de la Concha no se acuerda (o sí ) de lo que anteriormente le ha recomendado a los más pequeños con respecto al transporte y los motores de diésel.

Mae de la Concha preparada para navegar

Cabe recordar que la de Podemos no es la única que aprovecha que no es de Palma para embolsarse un dinerito extra. En total, seis altos cargos de Podemos que tienen su residencia fuera de Baleares cobran el complemento salarial de 22.000 euros como Mae.