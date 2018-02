El Rey, a Colau: "Yo estoy aquí para defender la Constitución"

Ada Colau ha seguido explotando este lunes su desplante al Rey en la emisora Rac 1, del grupo Godó. La alcaldesa ha dado su versión de la conversación que mantuvo con Felipe VI después de haberse ausentado del recibimiento al monarca a la entrada del Palau de la Música, donde se celebró la cena inaugural del congreso de telefonía móvil, el Mobile World Congress.

La alcaldesa ha afirmado que le dijo al Rey "lo mismo que digo en público, que, oiga, no es un tema personal, sé que es una cosa inaudita el hecho de que yo no haya participado en este recibimiento, que soy consciente de que el gesto no era menor, pero también debe entender que la situación aquí es muy anómala, que hay mucha gente muy dolida y que hay una situación pues muy difícil ahora mismo y que, en concreto, el discurso este del 3 de octubre aquí se percibió como una falta de empatía muy importante".

"Fue muy educado"

Inquirida por la respuesta del Rey, Colau ha declarado que "simplemente le diré que el Rey fue muy educado y me dijo que él, digamos, resumiendo, que su papel era defender la Constitución, a lo que yo le respondí que lo entendía y no esperaba otra cosa, pero yo insistí en que eso se puede hacer de muchas maneras y aquí es donde está, de alguna manera, el desencuentro. Pero yo le dije que, escuche, la cordialidad institucional existirá siempre por parte de Barcelona".

Colau asegura también que afirmó ante el Rey que "la situación se debe resolver con diálogo y democracia y que eso es incompatible con las terribles cargas policiales, que esperábamos un gesto diferente del Rey y no que avalara esas cargas".

Cargas policiales

Mientras se producía esta "conversación", en el exterior del Palau de la Música, los Mossos cargaban contra los manifestantes que pretendían acceder al recinto con un balance de 19 contusionados y un detenido. Al respecto, la alcaldesa ha dicho que pedirá un informe sobre lo sucedido. El pasado octubre, Colau fue una de las voces más críticas contra la actuación policial, llegando a denunciar incluso que se habían producido agresiones sexuales durante las cargas.

Manifestación de agosto

La alcaldesa no se ha referido en su encuentro con el Rey al recibimiento orquestado por las autoridades separatistas al jefe del Estado en la manifestación en contra de los atentados del 17 de agosto. En aquella ocasión y también con la complicidad de la primera edil y de los miembros del último gobierno de la Generalidad, el acto se convirtió en una muestra de rechazo a España con pancartas en las que se acusaba al Rey de vender armas a los terroristas.