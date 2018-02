Arrancó el director de Es la Tarde de esRadio, Dieter Brandau, su presentación del debate "La defensa de la lengua española" –enmarcado en el II Ciclo "El necesario fortalecimiento de España" y organizado por las fundaciones Villacisneros y Valores de Sociedad-, pidiendo: 1) que los presentes apoyen económicamente a los citados organismos; 2) que firmen la propuesta de una de las ponentes, Gloria Lago –"un papel que sirve para que, al menos, en el Congreso de los Diputados, se pueda debatir que en España se pueda vivir en español"–, y destacando: 3) la implicación de estas mujeres, "libres de cuotas", en la causa de la reivindicación de nuestro idioma.

Este lunes, en el Auditorio de la Mutua, la portavoz de Mos Movem, Manuela Cañadas; la presidenta de Hablamos Español, la ya citada Gloria Lago; la vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, Miriam Tey, y el exalcalde de La Coruña y exembajador en la Santa Sede, Francisco Vázquez, para, en palabras de Brandau, defender "los derechos y libertades de todos porque alguien no está haciendo su trabajo". "Esta conferencia es, al mismo tiempo, el símbolo de un fracaso y el símbolo de una esperanza", añadió el moderador.

"Una dictadura lingüística"

La primera en intervenir fue la portavoz de Mos Movem. Cañadas dijo que es "catalana de nacimiento, mallorquina de adopción y una orgullosísima española, le pese a quien le pese". Señaló que su plataforma ha "descolocado este sistema en el que Baleares tiene el honor de ser pionera de que en nuestras islas, para trabajar, se exija el catalán".

Cañadas lamentó que, en Baleares, "un médico madrileño, gallego, andaluz, queda directamente discriminado", y denunció que "de 7.000 quejas que ha habido en la sanidad balear, cinco han sido por la lengua. El objetivo del Gobierno balear, gastando miles de millones, es implantar el catalán en la sanidad. Ya ha sido implantado en la educación". "Están creando un gueto, un apartheid, una dictadura lingüística", agregó.

Una democracia "coja"

A la portavoz de Mos Movem le siguió la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, quien celebró que su iniciativa legislativa popular para una Ley de Libertad de Elección Lingüística haya sido admitida a trámite en la Mesa del Congreso: "Nos pusimos a trabajar, a reunir apoyos". La también líder de Galicia Bilingüe señaló que "las puertas están cerradas para muchos profesionales, también para los creadores en español". "La lengua es un instrumento que se está utilizando para separarnos. Además, es un problema de derechos: la cooficialidad, en el resto del mundo, se respeta. Si no se respeta, nuestra democracia está coja", añadió.

"El español está libre de nacionalismos"

Por su parte, la vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, Miriam Tey, ha recordado que "tenemos más de 500 millones de hablantes en español" y destacó cómo pese a "los modismos, giros, nacionalidades o Estados", los hispanohablantes "se entienden entre ellos": "Con el chino no es así, ni con el idioma inglés. Los españoles somos unos privilegiados porque nos podemos entender en una lengua mestiza, rica, viva, cambiante".

Tey dijo que, "en Cataluña, hemos tenido el catalán como una lengua que nos identificaba y que nos convertía en nación, pero esa trampa, al español, no se le puede hacer: no responde a estados". "Es tan rico que no puede ser nacionalista. El español está libre de nacionalismos", remató la vicepresidenta de SCC.

Objetivo: "Implantar el monolingüismo"

El último en exponer fue el exalcalde de La Coruña y exembajador en la Santa Sede, Francisco Vázquez, quien reivindicó la celebración del evento organizado por las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad: "Para que ustedes reciban el testimonio personal de personas del resto de España que sufren situaciones rayanas con la violencia y que no se conocen".

A Vázquez le "resulta esperpéntico que en un país como España haya que convocar un acto como este para que los españoles puedan expresar su preocupación y su compromiso con la lengua nacional y común". El socialista gallego criticó la "dejación permanente de su propia realidad nacional para complacer las reivindicaciones insaciables de los nacionalistas", y señaló a la educación como origen de, según Boadella, la doma: "Son muchos los años en los que lo propio se contrapone a lo ajeno y, de esta manera, la lengua regional es la propia, y la española, la ajena".

El exalcalde de La Coruña criticó que, en los colegios, se han excluido personajes, parte de la historia, "cuando no se han considerado hostiles": "Es en las aulas donde se viene fraguando el golpe de Estado separatista". "El objetivo final del nacionalismo imperante es implantar el monolingüismo. Los demócratas somos aquellos que defendemos el bilingüismo, los que lo hemos establecido en la Constitución, los que defendemos la coexistencia de lenguas maternas", agregó.

El encuentro finalizó con un breve debate y con Dieter Brandau recordando el atentado contra Federico Jiménez Losantos y animando a "servir en la compañía de los héroes", como las fundaciones organizadoras, SCC, Mos Movem y Hablamos Español. "No la desaprovechen", concluyó.