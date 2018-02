La Coordinadora de Tabarnia se ofrece como "espacio común" si se crea una nueva autonomía

Este domingo, medio millar de personas apoyó en la Plaza de Cataluña de Barcelona la concentración de la Coordinadora de Tabarnia, donde esta se presentó como el "instrumento para que el conjunto de entidades que la defienden –a Tabarnia– encuentre lo que les une en su lucha contra el supremacismo nacionalista".

El texto, leído este domingo por el portavoz Jorge Ibáñez, señala que la Coordinadora por Tabarnia "no es una nueva asociación, sino una coordinadora de entidades, asociaciones, grupos de WhatsApp y voluntades individuales a quienes unen la Resistencia al nacionalismo y la voluntad de reflejar las contradicciones del independentismo en su espejo".

El documento reza que Tabarnia "no es monáquica ni republicana, de derechas o de izquierdas, religiosa, atea o agnóstica" y que "no impone una lengua o la otra, son sus gentes las que deciden utilizar la que más le convenga en cada momento y total libertad".

"Tabarnia, como una broma muy seria –continúan–, es patrimonio de todos los españoles, y en particular de los ciudadanos catalanes que han visto en ella una manera de plasmar las contradicciones y los abusos de los nacionalistas".

Y he aquí lo más importante del texto: si en algún momento se plantease la "creación efectiva" de una nueva autonomía "como mecanismo de defensa frente al secesionismo", "la Coordinadora trabajará para que Tabarnia sea el espacio común de todos los que la forman e imaginan, y no un apéndice de ningún partido político en particular, sino de todos en general. Es decir, ninguno se la puede apropiar, pero todos la pueden apoyar y ayudar a ser".

Finalmente, la Coordinadora denuncia "el cartel de Arran, que esta organización nacionalista violenta ha editado coincidiendo con la estancia del Jefe del Estado en Barcelona, y cuya cara han salpicado de sangre", y los desplantes de Colau y Torrent, "negándose a asistir a la inauguración del Mobile World Congress por la presencia del Rey".