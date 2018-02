Los "patanes" separatistas rinden honor al Rey

Dice El Mundo que "el desplante secesionista al Rey amenaza el Mobile en Barcelona". En la foto de portada, la mirada de asco de Felipe a Colau y Torrent refleja el sentir de la mayoría de los españoles. Dice Francisco Rosell que pueden desgañitarse o tirarse de los pelos cuanto quieran, "la realidad sigue siendo inquebrantable: Cataluña es España", que les den. "El Rey acertó al ignorar las provocaciones", total está más que acostumbrado a que le hagan perrerías, pero "lo cierto es que la imagen ofrecida este año en la previa del Mobile se ha visto gravemente dañada por la irresponsabilidad de las autoridades catalanas". "Es difícil concebir una autolesión institucional de tal envergadura". Puaf, a estos fanáticos enloquecidos ya se la trae todo al pairo. "El Gobierno no ha escondido el peligro que corre España de perder la organización de este congreso. Si tal cosa ocurriera sería un desastre sin precedentes, sólo imputable el deliro de quienes han conducido a Cataluña al enfrentamiento social, la división política y la ruina económica". España sobrevivirá. Tractoria que coma berzas. Federico Jiménez Losantos pone a caldo la última versión de la llamada ley de memoria histórica de PSOE, Podemos y separatistas. "El agitprop comunista sigue funcionando por la cobardía de la Derecha y el Centro y por el sectarismo del PSOE-Ex que temblequea entre la Sexta y Cebrián. El último jefe de informativos de TVE en la dictadura franquista defiende como héroes de la libertad de expresión a raperos que amplifican y refuerzan el terror rojo y separatista en Cataluña o el País Vasco riéndose de Ortega Lara y otras víctimas de la ETA; o los golpistas que, con el Rey como diana , quieren derribar el Régimen del 78. ¿Libertad para sus verdugos? No".

El País titula: "El boicot al Rey amenaza el futuro del Mobile en Barcelona". "Los Comités de Defensa de la República, ariete agitador del independentismo". A ver, el Gobierno les deja campar a sus anchas, esto es jauja. Aquí sólo está Tabarnia para hacerles frente. El editorial de hoy es la parte II del de ayer que critica Federico. Denuncia el "retroceso de la libertad de expresión en España". "La ciudadanía española, tradicionalmente tolerante en cuestiones morales se repliega hacia una sociedad mojigata e intolerante", dice. "La sociedad ya se ha lanzado hacia la denuncia de versos, relatos, obras de arte o campañas susceptibles de herir susceptibilidades. Es el efecto perverso de algunas leyes". Tiene gracia que esto lo diga el mismo que denunció a diestro y siniestro por relacionarle con los papeles de Panamá, que ha largado de su periódico a todo el que se ha atrevido a criticarle, como Miguel Ángel Aguilar, o que demandó a Jiménez Losantos por llamarle Janli. Anda, Cebrián, vete jubilando ya, que desde que trabajaste para el dictador hasta aquí ha llovido mucho.

ABC dice que "el Rey insta a la unión institucional para que el Mobile siga en Barcelona", pero la banda de chalados que gobierna esa región española lo pone francamente difícil. El editorial constata que "todo es delirante e irracional en la Cataluña del independentismo". "Lo lógico sería que en el futuro Cataluña quedase como un erial para cualquier tipo de negocio porque, lejos de recular y asumir la estupidez que supuso forzar a Cataluña hasta el límite para nada, el independentismo sigue con una conducta de permanente provocación", con la venia de Rajoy y su gobierno. Isabel San Sebastián cree que "el desplante" y todo intento de "afrentarle constituye un honor para el Rey. Porque no ofende quien quiere, sino quien puede", y si esta gentuza te insulta es todo un halago. Es más, "significa que está cumpliendo ejemplarmente su deber de defender a España". Actúan "como verdaderos patanes"y "la ofensa que en vano trata de infligir esta patulea a Su Majestad no hace sino engrandecer al Rey". Además, como dice Luis Ventoso, "todo debate" con estos dementes "es baladí. Imposible razonar con el nacionalismo. Mientras los propios catalanes sigan autolesionándose y no los echen del poder no hay nada que hacer". Cordón sanitario para que no infecten y punto.

La Razón comenta la advertencia del "Mobile al Gobierno: Bromas las justas". El editorial, muy flojo, se centra en criticar a Colau. "Hay una actitud puramente ideológica en la alcaldesa que explica el desahogo con el que pone en peligro un evento de tanta trascendencia internacional que tanto favorece a Barcelona". Fernando Rayón espera que sea la gente la que le saque las castañas del fuego al Gobierno y se parta la cara mientras Soraya se hace la sueca. "La sociedad civil ha despertado y no va a tolerar más manipulación". Sabino Méndez cuenta que "independentistas y seguidores de Tabarnia protagonizan escenas de tensión en las concentraciones a favor y en contra del Rey". "Alguien saltó las vallas y empezaron los trompazos" mientras Colau se apuntaba al papeo con el Rey.

La Vanguardia intenta restar importancia a la cosa. "El Rey reclama compromiso institucional con el Mobile". Y pone mucho énfasis en que pese a la "tensión política", "Colau saludó al rey en privado". "Torrent, con lazo amarillo, se abstuvo". De saludar, no de comer ni de beber por el jerol a cuenta nuestra. El editorial dice que aunque no lo parezca Barcelona "es ciudad de acogida, abierta y amable de siempre". Que el hecho de que te intenten achicharrar vivo en un autobús de turistas, te animen a que te tires de un balcón, que te arriesgues a que cualquier loco de los CDR te arree un porrazo en una de las continuas revueltas forma parte del cariño de la ciudad. Pero eso sí, los del Mobile que no se preocupen, que han puesto "refuerzos en seguridad y transporte". Como es una ciudad tan amable y acogedora mejor que te custodie un ejército de policías. Pero lo mejor está por llegar, anuncia Joaquín Luna. "¡Aún queda país por destrozar!". Vamos, chicos, ya queda menos para que sea un erial.