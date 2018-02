Podemos aplaude a Colau: "Lo de rendir pleitesía a un Rey no va con nosotros"

"Nosotros somos ciudadanos del siglo XXI, lo de rendir pleitesía a un Rey no va con nosotros", así valoran desde Podemos la actitud de Ada Colau con el Rey Felipe VI en el Mobile World Congress.

La alcaldesa de Barcelona se ausentó del recibimiento al monarca a la entrada del Palau de la Música, donde se celebró la cena inaugural del congreso de telefonía móvil, y después, le echó en cara a Felipe VI su discurso del 3 de octubre. "Aquí se percibió como una falta de empatía muy importante", le dijo Colau según ha explicado ella misma en una entrevista en RAC1.

Desde el partido morado han querido mostrarle su apoyo y Echenique ha elogiado su actitud diciendo que "la alcaldesa de Barcelona se ha comportado como una ciudadana del siglo XXI, que hace honor a sus responsabilidades institucionales como alcaldesa pero no es sierva".

"Me representa"

A juicio del dirigente morado, "en un evento como el World Mobile Congress que precisamente habla de modernidad, de nuevas tecnologías, de futuro y que tiene lugar en Barcelona porque es una de las ciudades más modernas del mundo", suena "raro" hablar de "cosas como un besamanos, que evoca a siglos anteriores y no precisamente el XX".

"En este sentido, nos parece legítimo que haya quien esté a gusto rindiendo pleitesía ante un Rey pero no es nuestro caso. Nosotros somos ciudadnos del siglo XXI, tenemos todo el respeto institucional hacia la Jefatura del Estado, pero esto de rendir pleitesía a un Rey no va con nosotros", ha asegurado Echenique que ha zanjado este asunto diciendo que "no solamente apoyamos a la alcaldesa de Barcelona sino que nos representa. Yo que no vivo en Barcelona, desde Madrid, Ada Colau me representa".