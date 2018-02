La CUP, desde el 'Parlament': "Invitamos a la Monarquía a no volver a pisar tierras catalanas"

La CUP, desde el 'Parlament': "Invitamos a la Monarquía a no volver a pisar tierras catalanas" "Los catalanes no tenemos rey. Invitamos a la Monarquía española a no volver a pisar tierras catalanas", dijo Carles Riera.

LD/Agencias 2018-02-27 Compartir

EFE El diputado de la CUP Carles Riera instó este martes al Rey y al resto de la Familia Real a "no volver a pisar tierras catalanas". Así se pronunció en una rueda de prensa desde el Parlamento catalán donde también advirtió de que "aún se está lejos o muy lejos" de un acuerdo entre los tres partidos independentistas sobre la investidura, y que el contenido de las propuestas que le trasladan JxCat y ERC le obliga a condicionar su voto a lo que decida su Consejo Político el 3 de marzo. "Queremos lamentar la presencia del Rey de España en Barcelona el domingo. Su visita es una nueva provocación y tenemos que denunciarla con contundencia", espetó Riera, que añadió que Felipe VI abogó por la imposición, la represión y la negativa al diálogo en el conflicto político catalán. "Los catalanes no tenemos rey. Invitamos a la Monarquía española a no volver a pisar tierras catalanas", dijo. Compartir

Felipe VI

Casas Reales

CUP En España