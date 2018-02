Pedro Sánchez se "autoinvita" al Día de Andalucía tras el plantón de Susana Díaz al Comité Federal

No ha habido enfrentamiento abierto porque se han evitado la confrontación... y la coincidencia en los mismos espacios. No los hubo en el pasado Comité Federal de 17 de febrero porque la baronesa andaluza Susana Díaz dio plantón a Pedro Sánchez como otros tantos barones no afines a la dirección. Ni ella ni la inmensa mayoría de los representantes andaluces: tan sólo 3 de 40 miembros asistieron al máximo órgano entre congresos asistieron a la cita en la que Sánchez aprobó el reglamento que resta poder a los barones y reserva la última palabra sobre todas las decisiones al secretario general.

Pero Pedro Sánchez, cuya presencia se cotiza mucho últimamente en actos políticos, sí asistirá este miércoles al Día de Andalucía en Sevilla. Según confirman a Libertad Digital fuentes de Ferraz, el líder socialista acudirá al acto de entrega de medallas organizado por la Junta de Andalucía en la plaza de la Maestranza. Para ello, viajará en AVE a primera hora de la mañana "como gesto de acercamiento" hacia la federación socialista más numerosa de España. "Es lo mismo que hizo con otras federaciones como la Extremeña, forma parte de nuestro compromiso con los presidentes socialistas", indican en la dirección del PSOE.

Y eso que, según dejan caer en Ferraz, "Susana y Javier Fernández son los dos únicos barones que no han confirmado asistencia a la Escuela de Gobierno" organizada por Pedro Sánchez. Para más inri, el secretario general del PSOE pasará el día con su principal rival en la celebración del día de su cumpleaños que, en realidad es el 29 de febrero pero que sólo tiene lugar en los años bisiestos.

La presencia de Sánchez en su 46 cumpleaños al Día de Andalucía fue filtrado en un principio por la dirección de Ferraz como una muestra de buena voluntad tras las tensiones de las últimas semanas a cuenta de la purga a Elena Valenciano -ferviente susanista-, pero en el Palacio de San Telmo lo interpretaron de una manera dispar hasta el punto de calificarlo como una "autoinvitación".

Un extremo desmentido por la dirección socialista que asegura que "por supuesto que ha recibido invitación y acudirá acompañado por el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y todos los representantes andaluces de la Ejecutiva.