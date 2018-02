Las propuestas de Podemos para la 'ley mordaza': acabar con la presunción de veracidad de los agentes, pasaportes plurilingües...

Unidos Podemos quiere acabar con la presunción de veracidad de los agentes de policía para que su versión y la de los detenidos tengan el mismo valor, prohibir por ley el uso de las pelotas de goma o que los pasaportes sean plurilingües. Estas son algunas de las iniciativas que el partido morado ha recogido en sus enmiendas a las dos propuestas de ley presentadas por PSOE y PNV para acabar con la llamada Ley Mordaza.

El partido morado ha presentado este miércoles más de un centenar de propuestas para que, tal y como ha asegurado el diputado de Podemos Rafael Mayoral "no haya ninguna norma que pueda impedir el ejercicio de las libertades públicas de nuestro pueblo. Si no lo pudo hacer Francisco Franco durante 40 años ni Manuel Fraga, no lo va a hacer ni Mariano Rajoy ni Juan Ignacio Zoido".

Las enmiendas

Una de las enmiendas más polémicas de Unidos Podemos reza que "las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados, tendrán el valor de declaraciones testificales, en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio y serán apreciables según las reglas del criterio racional". Desde el partido morado pretenden que se "elimine esa presunción de veracidad de los agentes que hoy hace muy complejo que muchas personas nos podamos defender ante actuaciones abusivas" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como ha explicado la diputada de En Marea Yolanda Díaz.

Los morados también pretenden modificar la Ley de Reunión para que no sea motivo de disolución haber comunicado con menos de 24 horas de antelación la convocatoria de una manifestación. "Cuando existan causas que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación a que hace referencia el párrafo anterior podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas", dicen en la enmienda.

Por otro lado, quieren que se derogue la disposición adicional que "legalizaba" las devoluciones en caliente de los inmigrantes, que se garantice el derecho de asilo y que se dé asistencia letrada a las personas que entran irregularmente en España.

Podemos quiere prohibir el uso de pelotas de goma, que los agentes avisen por megafonía en las manifestaciones antes de efectuar cargas policiales y que se reduzca de seis a dos horas el tiempo de estancia en comisaría para identificar a una persona.

"DNI y pasaportes accesibles y plurilingües", es otra de las propuestas que Podemos e Izquierda Unida han recogido en sus enmiendas.

Ciudadanos niega que quiera derogar la norma

Por su parte, desde Ciudadanos también se ha presentado más de cien enmiendas. Pero, a diferencia de Podemos, los naranjas buscan facilitar la labor de identificación por parte de la policía de los posibles delincuentes. Ciudadanos modifica la propuesta del PSOE (que pretende derogar la norma al completo) para establecer dos supuestos. El primero, cuando "existan indicios" de que se trate de gente que "haya podido participar en la comisión de una infracción", y el segundo supuesto cuando "se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito". Además, el partido naranja plantea que ese requerimiento de identificación se pueda hacer en la calle, incluida la de "personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra".

Otra de las modificaciones de Cs dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del poder para "entrar, registrar e identificar a los ocupantes" de una casa ocupada, siempre que el inmueble "no revista condición de domicilio" y "el propietario hubiese denunciado la ocupación y existiesen indicios de que se está empleando con fines delictivos".

También quieren obligar a registrar "toda actividad de fabricación, almacenamiento o comercio de productos químicos que puedan ser utilizados para la elaboración o transformación de drogas tóxicas, estupefacientes, o para la elaboración de explosivos" un punto pensado, entre otras cosas, para prevenir sucesos como el ocurrido en la casa de Alcanar, justo antes de los atentados de Barcelona del pasado verano.

Pese a todo, el PP acusaba al partido naranja este miércoles de pretender derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, algo que desmentía, en declaraciones a esRadio, el secretario general del grupo de los de Rivera en el Congreso, Miguel Gutiérrez: "Nosotros nunca estamos en la derogación" afirmaba en el informativo Es Noticia, donde ha matizado que simplemente creen que se trata de una "ley muy mejorable".