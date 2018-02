Vecinas advierten por carta a su frutero: o retira el lazo amarillo o dejan de comprarle

El dueño de una frutería de Tarragona ha recibido una carta de "un grupo de vecinas" en la que le avisan de que dejarán de comprarle si no retira el lazo amarillo que tiene en su tienda, informa e-noticies.

En la carta, escrita en español, las clientas relatan que "somos un grupo de vecinas que siempre compramos en su tienda y que nos está bombardeando con su lazo amarillo, lo que no nos gusta. Usted puede tener unas ideas distintas a las nuestras. Su negocio es para vender y no para dar a entender sus sentimientos hacia todos los que compramos en su tienda" y advierten de que si no retira el lazo amarillo, dejarán de comprar en su establecimiento.

El exconcejal del Ayuntamiento de Tarragona y miembro de la candidatura de Puigdemont, Pere Grau, ha publicado la carta en las redes sociales. "¡Mirad lo que ha recibido mi frutero!", dice en Twitter.